Tiefe Geothermie für Burgwedel in Niedersachsen

Im Ort Burgwedel soll ein kleines Wärmenetz auf Basis von Tiefer Geothermie entstehen. Es wäre das erste seiner Art in Niedersachsen.

Die Stadt Burgwedel, die Norddeutsche.Erdwärme.Gewinnungsgesellschaft (NDEWG) und das Energieunternehmen Enercity wollen gemeinsam die Tiefe Geothermie als Wärmequelle für Burgwedel erschließen. Die NDEWG besitzt die Aufsuchungserlaubnis für die Tiefe Erdwärme, Enercity soll das Wärmenetzes und die Wärmeversorgung betreiben und die Stadt Burgwedel ist Eigentümerin der Flächen. Die drei Unternehmen haben eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, in der die weitere Zusammenarbeit geregelt ist. Das dafür nötige Wärmenetz für rund 1.800 Menschen im Ortsteil Großburgwedel soll die Enercity Contracting bauen, eine 100 %-Tochter der Enercity. Damit wäre Burgwedel die erste Kommune in Niedersachsen, die Tiefe Geothermie in einem Nahwärmenetz nutzt. Bereits seit einigen Jahren rückt die Tiefe Erdwärme auch in Norddeutschland vermehrt in den Fokus.

Untersuchungen der TU Clausthal hatten schon vor längerem gezeigt, dass der Ort die technischen Voraussetzungen für Tiefe Geothermie hat. Zunächst stehen eine Machbarkeitsstudie und die Entwurfsplanung an. Dafür hat Enercity bereits Mittel aus der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) beantragt.

Zur Machbarkeitsstudie soll auch eine detaillierte 3D-Seismik gehören, die zum Ende des Jahres vorliegen soll. „Auf Basis der Ergebnisse der 3D-Seismik wissen wir genau, wo wir für die Tiefe Erdwärmegewinnung bohren können. Somit ist das seismische Verfahren essenziell, um ein möglichst geringes Risiko bei der Aufsuchung zu haben“, sagt NDEWG-Geschäftsführer Albrecht Möhrig. Für die seismischen Messungen senden Fahrzeuge mit Rüttelplatten Schallwellen in den Untergrund. In der Umgebung an der Oberfläche verteilte Messsonden zeichnen die von den verschiedenen Gesteinsschichten reflektierten Signale auf. So entsteht ein Bild des Untergrundes.

Schon ab Ende 2027 will Enercity die Nahwärme aus Tiefer Geothermie an die Haushalte in Burgwedel liefern können.

Quelle: Enercity | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH