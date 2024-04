Kaco: flexible Wechselrichter für komplizierte Gewerbe-Dächer

Kaco new energy stellt zwei neue Wechselrichter vor. Sie sind für komplexe Dächer auf Gewerbe- und Industriegebäuden sowie für das Repowering bestehender Solaranlagen konzipiert.

Blueplanet 50.0 NX3 und 60.0 NX3 heißen die beiden neuen Photovoltaik-Wechselrichter von Kaco. Beide besitzen jeweils fünf MPP-Tracker, verfügen über ein Schatten-Management und sind mit Hochleistungsmodulen kompatibel.

Viele Industrie- und Gewerbedächer sind für die Photovoltaik eine Herausforderung. Mehrere Teilgebäude, ein Aufbau mit Schattenwurf hier und ein Lüftungsauslass dort zerlegen in Summe große Dächer in viele Teilfelder. Die große Zahl der MPP-Tracker und das Schatten-Management sollen helfen, auch auf solchen Dächern rentabel Strom zu produzieren. „Wer aufgrund ungünstiger Dachkonstruktionen bisher Bedenken hatte, eine Photovoltaik-Anlage auf dem Unternehmensdach könnte sich nicht auszahlen, den werden die Möglichkeiten der neuen blueplanet 50.0 NX3 und 60.0 NX3 zum Umdenken bewegen“, sagt Robert Leeb, Product Lifecycle Manager bei Kaco new energy.

An die fünf Eingänge der Wechselrichter lassen sich je zwei Modulstränge anschließen. Das gibt Flexibilität, um auch PV-Anlagen auf verwinkelten oder anderweitig unterteilten Dächern anzuschließen. Das Schatten-Management reagiert gezielt auf Schlagschatten, zum Beispiel durch Schornsteine. Zudem speisen die Wechselrichter bei schwachem Licht schon ab einer Spannung von 200 Volt Solarstrom ins Netz.

Die Wechselrichter sind auf einen Eingangsstrom bis zu 40 Ampere pro MPP-Tracker ausgelegt. Das macht sie mit Hochleistungsmodulen mit Zellen aus großen Wafern (M10 und M12) kompatibel.

Auch für das teilweise Repowering bestehender PV-Anlagen seien die neuen Geräte besonders geeignet. Durch einen neuen, leistungsstärkeren Wechselrichter lasse sich der Ertrag bestehender Photovoltaik-Anlagen steigern, so Kaco. Für einige der meistverkauften Powador-Geräte aus früheren Generationen seien die neuen Wechselrichter der ideale Ersatz.

Quelle: Kaco | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH