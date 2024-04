Im Rahmen des Förderprogramms Parkplatzüberdachung mit Photovoltaik fördert Baden-Württemberg die effiziente Nutzung bereits versiegelter Parkplatzfläche. Jetzt sind weitere 1,5 Millionen Euro freigegeben worden.

Das baden-württembergische Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft unterstützt mit dem Förderprogramm Parkplatzüberdachung mit Photovoltaik eine effiziente Nutzung bereits versiegelter Parkplatzflächen. Nun fördert das Ministerium in einer dritten Welle zehn weitere Projekte zur Parkplatzüberdachung mit Photovoltaik mit knapp 1,5 Millionen Euro. „Ich freue mich, dass wir zehn weitere Investitionsprojekte zur Überdachung von bestehenden Parkplätzen mit Photovoltaik-Anlagen unterstützen können“, sagt Umwelt- und Energieministerin Thekla Walker. „Diese Projekte zeigen, wie man durch die doppelte Nutzung von Flächen einen wichtigen Beitrag zur Energiewende im Land leisten kann.“

In zwei vorangegangenen Wellen wurden im Rahmen des Förderprogramms im Oktober 2023 und im Februar 2024 bereits mehr als 20 Anträge, darunter zwei für Konzeptentwicklungen mit einem Fördervolumen von insgesamt 3,55 Millionen Euro bewilligt. „Mit der Unterstützung von insgesamt über 30 Antragstellern zeigen wir, wie effektiv die Nutzung von bereits versiegelten Flächen für Photovoltaik sein kann“, so Walker.

Das Programm Parkplatzüberdachung mit Photovoltaik startete im März 2023, Anträge konnten bis Ende Mai 2023 eingereicht werden. Baden-Württemberg fördert Investitionen in Photovoltaik-Überdachungen von bestehenden Parkplatzflächen ab einer Größe von 35 Stellplätzen in Verbindung mit einer neu zu errichtenden, an das Verteilnetz angeschlossenen Anlage. Zudem unterstützt man die Erstellung von regionalen und vernetzenden Konzepten.

Bei der Ausweisung von Flächen für Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen stehen häufig andere Belange wie landwirtschaftliche Produktion oder naturschutzfachliche Gegebenheiten dem Vorhaben gegenüber. Im Gegensatz dazu sind Parkplatz-Flächen in der Regel konkurrenzarm. Ziel des Förderprogrammes ist es daher, diese Flächen doppelt zu nutzen und so den Ausbau von Photovoltaik im Land voranzutreiben. Somit werden wichtige Schritte der Energiewende in Baden-Württemberg gemacht, um dem Ziel Klimaneutralität bis 2040 näher zu kommen.

Quelle: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH