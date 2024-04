Volksbank Mittelhessen legt Eigenmittel in Energiewende-Fonds an

Der Energiewende-Fonds „Energy Invest Mittelhessen“, den Union Investment, Volksbank Mittelhessen und Pacifico auflegen, soll 150 Millionen Euro schwer werden.

Union Investment, die Volksbank Mittelhessen und Pacifico haben gemeinsam den Fonds „Energy Invest Mittelhessen“ aufgelegt. Mit diesem will man Eigenmittel der Volksbank Mittelhessen im Bereich der erneuerbaren Energien anlegen. Der Fonds soll in baureife oder bereits in Betrieb befindliche Erneuerbare-Energien-Anlagen in verschiedenen europäischen Ländern mit dem Schwerpunkt Deutschland investieren.

Ziel des „Energy Invest Mittelhessen“ ist es, ein diversifiziertes Portfolio mit einem Fokus auf Solar- und Windparks sowie Batteriespeichern aufzubauen, um hieraus stabile, laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds ist als Artikel-9-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Hierfür wird die Volksbank Mittelhessen eG bis zu 150 Millionen Euro an Eigenmitteln als Investor zur Verfügung stellen und gleichzeitig ihre Erfahrung und das Know-how im Bereich erneuerbare Energien sowie ihr Netzwerk in die Partnerschaft einbringen.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Union Investment Luxembourg S.A. ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds und stellt neben der Fondsstruktur, der Fondsadministration, dem Portfoliomanagement und dem Risikomanagement auch die Erfüllung aller regulatorischen Anforderungen sicher. „Der weltweit hohe Bedarf an Neuinvestitionen in erneuerbare Energien sorgt für ein stabiles Marktwachstum. Darüber hinaus spricht neben gut prognostizierbaren Cashflows und attraktiven Ausschüttungen vor allem die geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen für dieses Marktsegment“, sagt Christian Seilheimer, Leiter Alternative Investments und Immobilien bei Union Investment.

Pacifico Energy Partners GmbH wird als Berater für den An- und Verkauf von Erneuerbaren-Energien-Anlagen agieren. Darüber hinaus wird Pacifico umfassend bei der Verwaltung des Fondsportfolios unterstützen und seine Dienstleistungen im Bereich der Fertigstellung sowie dem Betrieb von Erneuerbaren-Energien-Anlagen in die Kooperation einbringen.

Quelle: Pacifico | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH