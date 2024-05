Pearl: neue Powerstation und Solarkonverter für Balkonkraftwerke

Unter der Marke revolt geht Pearl mit einem Hochleistungsakku mit integriertem Solarkonverter an den Markt. Er richtet sich an Kunden, die Strom etwa aus einer Balkonsolaranlage auch abends nutzen wollen.

Um eigen produzierten Solarstrom im Haus zu nutzen, bietet Pearl eine neue Powerstation mit Solarkonverter an. So lasse sich mit der 2in1-On-Grid Powerstation plus Solar-Konverter HSG-2048 von revolt der erzeugte Strom speichern und abends und nachts nutzen. Wie das Unternehmen mitteilte, sei die Einspeisung ins Hausnetz über den integrierten Mikroinverter ebenfalls möglich, wenn der Akku aufgeladen ist. Das Produkt richtet sich damit zum Beispiel an Betreiber von so genannten Balkonkraftwerken.

Mit dem 2in1-Hochleistungsakku & On-Grid-Solar-Konverter können Verbraucher ihre Geräte zu Hause mit zusätzlicher Energie versorgen. Die On-Grid-Funktion ermögliche die direkte Einspeisung des Stroms in das Hausnetz, so dass z.B. abends der Solarstrom zum Kochen und Fernsehen dienen kann. Dies spare gleichzeitig Stromkosten ein.

Pearl bietet mit der Powerstation ferner eine Vielzahl von Anschlüssen, insgesamt zehn. 12-Volt-Geräte ließen sich einfach an die Zigarettenanzünder-Buchse oder über Adapter an die Hohlstecker DC5521 anschließen. Darüber hinaus können bis zu drei weitere Elektrogeräte an den beiden 230-Volt-Anschlüssen betrieben und gleichzeitig bis zu vier USB-Mobilgeräte besonders schnell aufgeladen werden.

Die Steuerung der Energiestation laufe über eine kostenlose App, mit der sich Ladezustand und Leistung überwachen und alle Daten komfortabel auswerten lassen.

Quelle: Pearl | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH