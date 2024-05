Notus: Windenergie für das Rheinische Braunkohlerevier

Der Windenergieentwickler Notus hat in NRW zwei neue Anlagen in Betrieb genommen. Weitere Anlagen im Rheinischen Revier sind geplant.

Nach fast zehn Jahren Planung und 16 Monaten Bauzeit hat Notus Energy zwei Windenergie nutzende Anlagen im Herzen des Rheinischen Braunkohlereviers in Betrieb genommen. Gegenüber der Stromerzeugung aus den Kohlemeilern ringsum werden die Anlagen vom Typ Vestas V150 jährlich 28.000 Tonnen CO2 einsparen. Auch die Nachbarkommunen profitieren direkt vom eingespeisten Strom.

Keine zwei Kilometer Luftlinie entfernt steht das Kohlekraftwerk Neurath. Es war einst gemessen an der installierten Leistung das größte Braunkohlekraftwerk in Deutschland. Die neuen Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von jeweils sechs Megawatt (MW) stehen damit auch für eine Zeitenwende. „Wir freuen uns darüber, dass wir mit dem Windpark Vanikum einen Beitrag zum Strukturwandel im Rheinischen Revier und zur Sicherung der Energieversorgung leisten können“, sagt Heinrich Lieser, Geschäftsführer der Notus energy West GmbH & Co. KG.

Ferner stehen aktuell zwei weitere Anlagen nahe Rommerskirchen kurz vor Baubeginn, die 2025 ans Netz gehen sollen. „Wir setzen darauf, dass die Regionalplanung in Düsseldorf und Köln die richtigen Weichen für den zügigen Ausbau der Erneuerbaren Energien im Rheinland stellt und ausreichend geeignete Flächen ausweist“, so Lieser. „Denn der Ausbau der Erneuerbaren Energien muss deutlich schneller werden, wenn die Region wettbewerbsfähig bleiben soll“.

Die Gemeinden Rommerskirchen, Bergheim, Bedburg und Grevenbroich, die in einem Umkreis von 2,5 Kilometern um die Windenergieanlagen liegen, werden auch finanziell von der neuen Energie profitieren. Denn seit 2021 dürfen Windparkbetreiber Nachbargemeinden mit bis zu zwei Euro pro erzeugter Megawattstunde am Gewinn aus der Stromerzeugung beteiligen. Notus energy rechnet damit, jährlich rund 40.000 Euro ausschütten zu können.

Die beiden Windenergieanlagen bei Vanikum stehen an einem symbolträchtigen Ort: Im Jahr 1858 wurde hier das erste Braunkohlevorkommen des Nordreviers entdeckt, das nahegelegene Kraftwerk Neurath wird bis heute mit Kohle aus den Tagebauen Garzweiler und Hambach befeuert.

