Iberdrola installiert erste Windturbine im Offshore-Park Baltic Eagle

Im Zuge der Realisierung des Offshore-Windparks Baltic Eagle in der Ostsee hat Stromerzeuger Iberdrola die erste Windturbine installiert. Wie das spanische Unternehmen mitteilte, wird der Park fünfzig Windturbinen umfassen und über eine Kapazität von 476 Megawatt (MW) verfügen. Bei dem Projekt handelt es sich um ein Joint Venture zwischen Iberdrola und der Abu Dhabi Future Energy Company – Masdar aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).

In Zusammenarbeit mit Vestas sollen die verbleibenden Windturbinen nun in den kommenden Monaten zur Offshore-Baustelle transportiert und dann mit dem Hubschiff Blue Tern von Fred. Olsen Windcarrier installiert werden. Baltic Eagle soll ferner bis Ende 2024 in Betrieb gehen und dann rechnerisch rund 475.000 Haushalte versorgen.

Wie es weiter hieß, kommen 50 Windturbinen des Typs Vestas V174-9.5MW mit einer Leistung von jeweils 9,525 Megawatt (MW) zum Einsatz. Die Windturbinen haben dabei einen Rotordurchmesser von 174 Metern und eine Nabenhöhe von 107 Metern. Die Rotorblätter sind jeweils 85 Meter lang. Die fertigen Anlagen erreichen ferner eine Gesamthöhe von 194 Metern.

800-Tonnen-Hauptkran

Für die Instrallation vor Ort ist das Fred. Olsen Windcarriers Hubschiff Blue Tern im Einsatz. Es eigne sich dank seiner langen Beine für das anspruchsvolle Terrain in der Ostsee. Mit seinem 800-Tonnen-Hauptkran und einer variablen Decksbelastbarkeit von 8.750 Tonnen transportiert es die Türme, Gondeln und Rotorblätter ins Offshore-Baufeld und errichtet sie auf den Transition Pieces. Fred. Olsen Windcarrier sammelte bereits Erfahrungen in der Ostsee beim Bau des Iberdrola-Offshore-Windparks Wikinger.

„Mit der Installation der ersten Windturbine nimmt Baltic Eagle vor der deutschen Ostseeküste Form an. Damit starten wir den letzten großen Meilenstein im Bau des Offshore-Windparks“, kommentiert Felipe Montero, CEO von Iberdrola Deutschland. „Mein besonderer Dank gilt den verantwortlichen Teams für ihren unermüdlichen Einsatz. Dank der Unterstützung unserer Partner Vestas und Masdar sind wir zuversichtlich, dass wir diese bisher hervorragende Baukampagne erfolgreich abschließen werden.“

Husain Al Meer, Director, Global Offshore Wind bei Masdar, fügt hinzu: „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Iberdrola und Vestas diesen wichtigen Schritt zur Verwirklichung des richtungsweisenden Windparks Baltic Eagle gehen. Masdar engagiert sich für die Förderung von Offshore-Windprojekten auf der ganzen Welt.“

Quelle: Iberdrola | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH