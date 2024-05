Rossmann gründet Photovoltaik-Unternehmen

Die Rossmann Ecopower GmbH baut vier Agri-PV-Solarparks und zusätzlich Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern von Rossmann-Niederlassungen. Damit soll das Unternehmen die Rossmann-Verkaufsstellen mit Strom versorgen.

Die Rossmann Ecopower GmbH soll als Photovoltaik-Anlagenbetreiber und Stromlieferant agieren. Zudem sollen mit Gründung der Energiegesellschaft traditionelle Landwirtschaft sowie die Produktion und Nutzung erneuerbarer Energien Hand in Hand gehen. Das Unternehmen plant den Bau und die Inbetriebnahme von insgesamt vier Agri-PV-Anlagen in Mecklenburg-Vorpommern. Je Standort will man rund 25.000 m2 Photovoltaik-Fläche installieren. Macht insgesamt rund 10 Hektar Platz für erneuerbare Energie. Hier sollen die Hühner und Hennen schon bald zwischen und unter den PV-Anlagen freien Auslauf haben.

Der Rossmann Ecopower liegt eigenen Angabne zufolge die traditionelle Landwirtschaft am Herzen, deshalb will man bei der Umsetzung darauf geachtet, dass den Landwirten die Agrarfläche weiterhin zur Verfügung steht. Für eine möglichst effektive Energieerzeugung stehen PV-Module zur Verfügung, die dem Sonnenverlauf folgen und dadurch etwa 20 % mehr Energie gewinnen sollen als fix installierte Solarmodelle. Die durch die Anlagen gewonnene Stromproduktionsmenge wird auf jährlich 27,7 Gigawattstunden (GWh) geschätzt.

Zu dem Vorhaben der Ecopower zählt außerdem die Errichtung von PV-Anlagen auf den Dächern von Rossmann-Niederlassungen, die den Energiebedarf der jeweiligen Filiale decken sowie Zusatzstrom für den Energiehandel genieren sollen. Die Agri- und Dach-PV-Projekte arbeiten somit nicht autark voneinander, sondern im System. Die auf der Agrarfläche gewonnene Solarenergie will man in den sogenannten Bilanzkreis der Rossmann Ecopower einspeisen und dort an die Verkaufsstellen weiterleiten. Die Solarenergie auf den Dächern der Verkaufsstellen wiederum versorgt zunächst die entsprechende Niederlassung. Nicht genutzte Energie will man als Überschuss dem Bilanzkreis zuführen. Handelspartner der Ecopower bezuschussen den Energiekreislauf durch Zusatzstrom und sorgen dafür, dass die Energie nie knapp wird. Auf diese Weise will man auch in Zeiten von Unterversorgung, zum Beispiel aufgrund von schlechten Wetterverhältnissen, eine zuverlässige Energieversorgung gewährleisten.

