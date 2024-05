Prolux Solutions: Hohe Speicherkapazitäten durch Redox-Flow-Kaskaden

Prolux Solutions, Anbieter des Redox-Flow-Speichers Storac, verbindet mehrere Storacs zu Redox-Flow-Kaskaden. Die Speicher können dabei in unterschiedlichen Gebäuden stehen.

In den vergangenen zwölf Monaten hat Prolux Solutions 25 Kaskadierungsprojekte mit dem Redox-Flow-Speicher Storac realisiert. Die meisten sind abgeschlossen, einige davon stehen kurz vor der Fertigstellung. Die Kaskaden verbinden mehrere Speicher mit je sechs Kilowattstunden Speicherkapazität. Anwender sind unter anderem Besitzer:innen von Holzhäusern und öffentlichen Gebäuden wie Kindergärten und Schulen. Sie verbindet ein hohes Sicherheitsbedürfnis, das vom Redox-Flow-Speicher Storac erfüllt wird, da er die Brandlast im Gebäude nicht erhöht.

Die aktuellen Projekte haben zusammen eine Speicherkapazität von über 280 Kilowattstunden (kWh). Für den neuen zehn kWh-Redox-Flow-Speicher plant der Anbieter Prolux Solutions bereits modulare Kaskadenprojekte mit Kapazitäten bis über eine Megawattstunde. Diese sind beispielsweise für chemische Industrieanlagen oder IT-Zentren vorgesehen, in denen Brand- und Explosionsschutz eine besonders große Rolle spielen.

Redox-Flow-Speicher Storac: Potenzial für verteilte und skalierbare Speicherprojekte

Bei Liegenschaften mit mehreren Gebäuden kann es sinnvoll sein, die Speicher auf verschiedene Gebäude zu verteilen, um das Leitungsnetz effizient zu nutzen. Durch das integrierte Energiemanagement des Storac kann man dabei auch große Entfernungen überbrücken. „In einem unserer Projekte sind die Redox-Flow-Speicher 1,2 Kilometer voneinander entfernt. Das integrierte Energiemanagement vernetzt sie nicht nur untereinander, sondern steuert auch weitere Komponenten wie Wärmepumpen. Zudem ist die Kapazität jederzeit skalierbar, da es bei Redox-Flow so gut wie keine Alterungseffekte gibt“, sagt Johannes Häntzschel, Geschäftsbereichsleiter Battery Storage bei Prolux Solutions. Im Gegensatz zu herkömmlichen Batterien verlieren Redox-Flow-Speicher laut Prolux Solutions auch nach vielen Betriebsjahren kaum an Kapazität und Leistung. So können ältere und neue Speicher problemlos in einer Kaskade kombiniert werden.

„Unsere Fachpartner erhalten immer mehr Anfragen von Kunden, die besonderen Wert auf Brandschutz legen. Die neuen Redox-Flow-Kaskaden bieten hier eine echte Alternative zu den bekannten Batterielösungen, auch bei größerem Kapazitätsbedarf. Solarteure können sich damit von ihren Mitbewerbern abheben“, sagt Prolux Solutions Vertriebsleiter Michael Stoppert.

Quelle: Prolux Solutions | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH