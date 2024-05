Uniper plant gemeinsam mit NGEN den Bau eines Batteriespeichersystems am Kraftwerksstandort Heyden in Petershagen. Das Batteriespeichersystem mit einer Speicherkapazität von 100 MWh und einer Leistung von 50 MW soll im Jahr 2025 in Betrieb gehen.

„Die Energiespeicherung spielt für den Ausbau des grünen Portfolios in der Strategie von Uniper eine wichtige Rolle“, sagt Jan Taschenberger, COO New Green Power & Gas bei Uniper SE. Energiespeichersysteme ermöglichen eine effizientere Nutzung aller Erzeugungsanlagen, die Strom in das lokale Netz einspeisen. Ferner erleichtern sie die Integration erneuerbarer Energiequellen, indem sie die Schwankungen der erneuerbaren Energien ausgleichen und eine zuverlässige, sowie flexible Stromversorgung gewährleisten. Somit trägt ein Batteriespeichersystem laut Uniper auch zur Verbesserung der Netzstabilität bei.

Die Zusammenarbeit mit Uniper ist laut NGEN ein wichtiger Fortschritt des österreichischen Unternehmens auf dem deutschen Markt. Dabei sieht die Strategie von NGEN vor, bis 2028 bis zu 1 GW an Batteriespeichersystemen in ganz Deutschland zu installieren und zu verwalten. „Diese strategische Zusammenarbeit wird uns in die Lage versetzen, Innovationen voranzutreiben, den Einsatz von erneuerbaren Energien zu beschleunigen und zu einem widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Energiesystem in Deutschland beizutragen“, sagt NGEN-CEO Roman Bernard. „Das Projekt stellt einen bedeutenden Schritt in unserem Engagement für die Verbesserung von Energiespeicherlösungen dar und verdeutlicht unsere Ambitionen, die Ziele der Energiewende in Deutschland zu unterstützen.“

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Das Steinkohlekraftwerk, das Uniper zurzeit in Petershagen bei Minden in NRW betreibt, soll im September dieses Jahres den Betrieb einstellen.

Quelle: NGEN | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH