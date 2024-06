Kyon will Großbatteriespeicher in Schleswig-Holstein realisieren

Einen Großspeicher mit einer Kapazität von 40 Megawattstunden baut Kyon in Schleswig-Holstein. Er will Flexibilität anbieten und neben dem Großhandel auch am Markt für Regelleistung teilnehmen.

Der Münchener Speicherspezialist Kyon baut in Schleswig-Holstein einen Großbatteriespeicher mit einer Kapazität von 40 Megawattstunden (MWh). Wie das Unternehmen mitteilte, ist der Standort für die neue Speicheranlage die Gemeinde Großenwiehe. Die nun erteilte Genehmigung für das Projekt markiere einen wichtigen Meilenstein, um die Energiespeicherkapazitäten in der Region zu erweitern. Die Anlage wird eine Speicherleistung von 20 Megawatt (MW) erbringen. Die Kapazität von 40 MWh reiche aus um 100.000 Haushalten mit Strom für eine Stunde zu versorgen. Die Errichtung erfolge ferner in unmittelbarer Nähe zum Umspannwerk Schobüll errichtet. Der Großbatteriespeicher soll Ende 2025 in Betrieb gehen.

Batteriespeicheranlagen, wie die in Großenwiehe, sind darauf ausgelegt, überschüssige Energie aus erneuerbaren Energiequellen zu speichern und bei Bedarf wieder ins Netz einzuspeisen. Die Anlage werde sowohl am Regelleistungs- als auch am Großhandelsmarkt teilnehmen. Das erhöhe die Versorgungssicherheit in der Region und verbessere die Flexibilität des Stromnetzes.

„Mit steigendem Anteil erneuerbarer Energien im Strommix wächst der Bedarf an flexiblen Batteriegroßspeichern. Sie gleichen Schwankungen im Stromnetz sekundenschnell aus, verhindern Netzüberlastungen und sind somit ein Schlüssel für eine zuverlässige und sozialverträgliche Stromversorgung“, kommentiert Florian Antwerpen, einer der Geschäftsführer von Kyon Energy.

Auch der Bürgermeister von Großenwiehe, Herr Keno Jaspers, begrüßt das Projekt und die Zusammenarbeit mit Kyon Energy: „Großenwiehe hat sich bereits früh auf den Weg gemacht, die Energiewende und die Energieautarkie in der Gemeinde umzusetzen. Wir begrüßen, dass Kyon Energy durch die Realisierung dieses Projektes in unserer Gemeinde unseren bereits eingeschlagenen Weg unterstützt.“

Kyon hat bereits in mehreren Bundesländern 121 MW an Großspeichern realisiert. Dazu kommen über 650 MW an genehmigten und baureifen Projekten. Die aktuelle Projektpipeline betrage mehr als 7.000 MW.

Quelle: Kyon Energy | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH