Remora Home: Druckluftspeicher für Privathaushalte

Druckluftspeicher sind eine Alternative zu Batteriespeichern. Segula Technologies will diese Technologie zur Speicherung von Solarstrom in Privathaushalten zugänglich machen.

Der Technologiekonzern Segula Technologies entwickelt eine neue Druckluftspeicher-Lösung für Hausbesitzer:innen mit Photovoltaik- oder Windkraftanlagen. Mit Remora Home können Nutzer:inenn überschüssige Energie speichern und so ihre Energieunabhängigkeit erhöhen sowie ihren ökologischen Fußabdruck verringern. Die Technologie basiert auf einem patentierten isothermischen Verfahren zur Luftkompressions- und Dekompression.

Das Druckluftspeicher-System lässt sich laut Unternehmen in nahezu jede Wohnsituation integrieren und besteht aus zwei Hauptelementen:

Ein reversibler Kompressor, der den man direkt an die Photovoltaik-Anlage anschließt und der überschüssigen Strom in Druckluft umwandelt. Mit einer kompakten Größe – vergleichbar mit einem herkömmlichen Warmwasserbereiter – lässt sich das Gerät flexibel im Haus, in der Garage oder im Keller installieren.

Ein Druckluftspeicher-Schrank, in dem man die erzeugte Druckluft sicher lagert. Diesen kann man sowohl im Innen- als auch im Außenbereich aufstellen. Bei geringer Stromerzeugung ⎼ etwa an sonnenarmen oder windstillen Tagen ⎼ produziert die dann freigesetzte Druckluft Strom, wodurch eine kontinuierliche und zuverlässige Energieversorgung gewährleistet wird.

Eine benutzerfreundliche mobile App ermöglicht die vollständige Kontrolle über das System. Nutzer:innen können damit ihren Energieverbrauch überwachen, ihre Stromkosten senken und den reibungslosen Betrieb der Anlage sicherstellen. Die App bietet personalisierte Empfehlungen zur Energieeinsparung und lässt sich mit ausgewählten Haushaltsgeräten vernetzen, um deren Nutzung gezielt zu optimieren.

Mit einem Gesamtwirkungsgrad von 70 % und einer Lebensdauer von mindestens 30 Jahren stellt Remora Home laut Hersteller eine leistungsstarke und nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien dar. Das System verursacht keine umweltschädlichen Emissionen. Zudem besteht es aus robusten, langlebigen sowie leicht recycelbaren Materialien wie Stahl und Aluminium.

Testphase vom Druckluftspeicher bereits fortgeschritten

Die Testphase von Remora Home, die im Januar 2024 begann, hat bereits gute Ergebnisse geliefert: Das System ist demnach in der Lage, Luft in für Haushalte geeigneten Größenordnungen effizient zu speichern und dabei eine hohe Leistung zu erzielen. Im Jahr 2025 wird der Fokus der Labortests hauptsächlich auf der Optimierung der Energiespeicherung liegen. Segula Technologies plant, bis Ende 2026 Pilotprojekte in einzelnen Haushalten durchzuführen, um die Technologie langfristig zu testen und die Nutzererfahrungen genau zu analysieren. Diese letzten Testphasen sollen es ermöglichen, alle Funktionen zu validieren, bevor das Produkt für die industrielle Fertigung und Massenvermarktung vorbereitet wird. Diese strebt das Unternehmen die für 2028 an.

Der Druckluftspeicher ist eine Weiterentwicklung von Remora Offshore, das ursprünglich für die Speicherung erneuerbarer Energien unter dem Meer entwickelt wurde. Diese Technologie ist nun in zwei Onshore-Versionen erhältlich. Dabei richtet such Remora Home sich an Privatkunden, während Remora Stack groß angelegte Massenspeicher, insbesondere für Industriestandorte, bietet.

