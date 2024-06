BASF bringt verbesserte Natrium-Schwefel-Batterie auf den Markt

Die neue Natrium-Schwefel-Batterie NAS Model L24 von BASF weist eine geringe Degradation aus. Die Investitionskosten in NAS-Batteriespeichersysteme gegenüber dem bestehenden System sollen um rund 20 % sinken.

BASF Stationary Energy Storage GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BASF, und der japanische Keramikhersteller NGK Insulators haben eine verbesserte Natrium-Schwefel-Batterie (NAS-Batterie) auf den Markt. Das neue Produkt NAS Model L24 haben NGK und BASF gemeinsam entwickelt. Es soll dank verringerter Korrosion in den Batteriezellen eine deutlich reduzierte Degradationsrate von weniger als ein Prozent pro Jahr aufweisen. Ferner soll ein verbessertes Wärmemanagement in den Batteriemodulen eine längere kontinuierliche Entladung ermöglichten. Das erprobte Containerdesign bleibt davon unbetroffen.

Dank dieser Verbesserungen sollen künftige Projekte über ihre gesamte Laufzeit mit einer erheblich geringeren Anzahl an NAS-Batteriecontainern auskommen. Zudem sollen sich die Instandhaltungskosten deutlich verringern. „ NAS Model L24 ermöglicht es unseren Kunden sowohl ihre Anfangsinvestitionen in Batteriespeichersysteme als auch die langfristigen Projektkosten zu senken. So können über die gesamte Projektlaufzeit über rund 20 % eingespart werden“, sagt Frank Prechtl, Geschäftsführer von BASF Stationary Energy Storage GmbH. Ryugo Takeda, Vice President und General Manager der Energy Storage Division von NGK, fügt hinzu: „Die Verringerung der Degradationsrate auf weniger als ein Prozent pro Jahr ist ein bemerkenswertes Ergebnis für Batteriespeicher.“

Natrium-Schwefel-Batterie von BASF erfüllt aktuelle Sicherheitsanforderungen

Das neue Konzept erfüllt die aktuellen Sicherheitsanforderungen für Energiespeichersysteme wie die UL1973 und die UL9540A. und unterstreicht somit das hohe Sicherheitsniveau von NAS-Batterien. NAS-Batterien sind stationäre Energiespeichersysteme mit langer Lebensdauer und hohem Energiegehalt. Sie zeichnen sich durch eine hohe Sicherheit aus und liefern über sechs Stunden oder länger eine stabile Energieversorgung. Über 20 Jahre hinweg hat man diese Systeme an mehr als 250 Standorten weltweit installiert und sie liefern in Summe eine Gesamtenergie von nahezu 5 Gigawattstunden. NAS-Batterien kommen in unterschiedlichen Anwendungen wie zur Stabilisierung und Nutzungsoptimierung von erneuerbaren Energien, Kappung von Spitzenlasten und Lastausgleich sowie zur Notstromversorgung zum Einsatz. Somit sind die Systeme laut BASF ein wichtiger Bestandteil für eine erfolgreiche Energiewende und die Senkung von CO 2 -Emissionen.

Die ersten Auslieferungen der Natrium-Schwefel-Batterie NAS Model L24 will BASF in der zweiten Jahreshälfte 2024 vornehmen.

Quelle: BASF | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH