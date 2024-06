Energieverbrauch in Deutschland im ersten Quartal 2024 gesunken

Grafik: Quartalsbericht Energieverbrauch in Deutschland / AGEB

Die AG Energiebilanzen hat ihren Quartalsbericht in neu gegliederter Form veröffentlicht. Demnach sank der Energieverbrauch in Deutschland um 4,6 Prozent. Die erneuerbaren Energien nahmen hingegen zu.

Der Energieverbrauch ist in Deutschland laut vorläufigen Berechnungen der AG Energiebilanzen (AGEB) im ersten Quartal 2024 um 4,6 Prozent gesunken. Dabei nahm der Anteil der erneuerbaren Energien um 2,9 Prozent zu. Die erneuerbaren Energien trugen im ersten Quartal 2024 21,2 Prozent zum Energieverbrauch in Deutschland bei. Bei der Kohle war ein Minus von 20 Prozent zu verzeichnen, Erdöl ging um 2,8 Prozent zurück, währen Erdgas 1,2 Prozent mehr zum Energieverbrauch beitrug als im Vorjahresquartal. Die AG Energiebilanzen nennt die insgesamt verhaltene gesamtwirtschaftliche Entwicklung, den milden Witterungsverlauf sowie das hohe Niveau der Energiepreise einschließlich der gestiegenen Kosten für CO₂-Emissionen im Rahmen des nationalen Emissionshandels für fossile Brennstoffe als Gründe für den geringeren Energieverbrauch.

Grafik: Quartalsbericht Energieverbrauch in Deutschland / AGEB

Der Anstieg der erneuerbaren Energien beruhte auf einer Zunahme der Stromproduktion aus Wasserkraft, Photovoltaik und vor allem der Windenergie. Witterungsbedingt ging der Einsatz erneuerbarer Energien in der Wärmeerzeugung zurück. Beim Strom deckten die erneuerbaren Energien im ersten Quartal 2024 sogar 56 Prozent des Energieverbrauchs in Deutschland ab.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Die deutlich erkennbaren Veränderungen in der Struktur des Energieverbrauchs, insbesondere der weitere Rückgang des Kohleeinsatzes, dürften nach Einschätzung der AG Energiebilanzen zu einer Senkung der CO₂-Emissionen um etwa 6,6 Prozent oder 12 Millionen Tonnen geführt haben.

AG Energiebilanzen hat Bericht zum Energieverbrauch in Deutschland im ersten Quartal 2024 überarbeitet

Die AG Energiebilanzen hat ihren Quartalsbericht überarbeitet und jetzt mit den Daten für die ersten drei Monate des Jahres 2024 erstmals in neuer Form herausgegeben. Neben einem kompakten Überblick über die Entwicklung des vierteljährlichen Primärenergieverbrauchs in Text- und Grafikform stellt der Quartalsbericht detaillierte Zusatzinformationen zu den einzelnen Energieträgern bereit. Beim Mineralöl sind dies Angaben zum Aufkommen und Absatz sowie zu Importländern. Beim Erdgas werden Aufkommen und Verbrauch, bei der Steinkohle zusätzlich die Importländer und bei der Braunkohle die inländische Förderung und der Verbrauch übersichtlich in grafischer und tabellarischer Form dargestellt.

Der Abschnitt zur Stromversorgung umfasst Daten und Informationen zur Bruttoerzeugung, dem Verbrauch und dem Stromaustausch mit den Nachbarländern. Der Übersicht über die Entwicklung bei den erneuerbaren Energien sind Informationen zur Gewinnung, der Stromerzeugung sowie dem Endenergieverbrauch in den Sektoren Industrie, Verkehr sowie Haushalten und sonstigen Verbrauchern zu entnehmen.

Ausgewählte Determinanten der Verbrauchsentwicklung nach Sektoren

Der Quartalsbericht liefert auch grundlegende Informationen zur gesamtwirtschaftlichen Lage sowie zur aktuellen Entwicklung der Energiepreise. Um die vierteljährliche Entwicklung des Energieverbrauchs in Deutschlands auch im Hinblick auf den Verbrauch in einzelnen Sektoren besser interpretieren zu können, stellt der Quartalsbericht zudem Daten zur Bautätigkeit und der Beheizungsstruktur sowie aktuelle Übersichten zur Entwicklung der PKW-Zulassungen und des KFZ-Bestands zur Verfügung. Für Abschätzungen zur Entwicklung des witterungsabhängigen Teils der Energieversorgung sowie zur Entwicklung bei den erneuerbaren Energien liefert der Quartalsbericht monatliche Informationen zum Temperaturverlauf sowie Gradtagszahlen, Niederschlagsmengen und Sonnenscheindauer für den jeweiligen Berichtszeitraum.

Der Quartalsbericht der AG Energiebilanzen „Energieverbrauch in Deutschland“ mit den Daten im ersten Quartal 2024 ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: AG Energiebilanzen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH