Photovoltaik: Enerix bringt Energiemanagementsystem-App heraus

Die App Enerix Control ist rein cloudbasiert und kommt ohne zusätzliche Hardware aus. Sie soll Nutzer:innen helfen, ihre Energiekosten zu senken.

Enerix, Fachbetriebskette für Photovoltaik- und Speicherlösungen hat die neue App Enerix Control auf den Markt gebracht. Die App soll es Eigenheimbesitzer:innen ermöglichen, möglichst viel ihres erzeugten Solarstroms selbst zu nutzen und den Zukauf von teurem Netzstrom zu minimieren. Das neue Energiemanagementsystem kommt vollständig ohne Hardware aus und arbeitet rein cloudbasiert. Dadurch entfällt laut Anbieter eine aufwändige Installation. Die App kann der zuständige Installateur bei der Inbetriebnahme der Photovoltaik-Anlage eingerichten. „Da das EMS rein cloudbasiert arbeitet, ist es auch einfach möglich, die Anwendung bei bestehenden Photovoltaik-Anlagen nachzurüsten. Das dauert meist nur etwa zehn Minuten“, sagt Peter Knuth, Geschäftsführer und Mitbegründer von Enerix. Die App ist herstellerunabhängig und funktioniert mit vielen Wechselrichtern, Stromspeichern, Wallboxen, Wärmepumpen oder Heizstäben.

Sobald die App installiert ist, können Nutzer:innen priorisieren, welche Verbraucher ihnen am wichtigsten sind. Die App soll Steuerung der Verbraucher optimieren, um den erzeugten Solarstrom optimal zu nutzen. Enerix Control enthält viele Funktionen wie zum Beispiel ein umfangreiches Anlagen-Monitoring und zahlreiche Lademodi für E-Autos.

App Enerix Control kann dynamische Stromtarife einbinden

Um den benötigten Netzbezug so günstig wie möglich zu halten, können Nutzer:innen mit Enerix Control auch dynamische Stromtarife einbinden. „Die preissignalfähige Steuerung und die damit einhergehende Kopplung des Systems mit dynamischen Stromtarifen ermöglicht es dem Nutzer, von niedrigen Börsenstrompreisen profitieren“, sagt Sabrina Heerklotz Projektleiterin für Energiemanagement bei Enerix. Das E-Auto wird dann geladen und die Wärmepumpe dann eingeschaltet, wenn der Strompreis gerade besonders niedrig ist.

„Als Nutzer kann ich die Einstellungen jederzeit so ändern, wie ich sie gerade brauche. Enerix Control erledigt dann die Optimierung automatisch für mich und ich habe in der App immer alles im Überblick. Enerix Control ist mein persönlicher Energiecoach, der mir hilft meine Energiekosten nachhaltig zu senken“, so Heerklotz.

Die Enerix-Control-App ist ab sofort im Google Play Store und im Apple App Store verfügbar. Mit dem kostenlosen FREE-Tarif können die Nutzer einfach und schnell starten. Den vollen Funktionsumfang bekommt man über den Premium-Tarif.

Quelle: Enerix | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH