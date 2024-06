Photovoltaik: Memodo baut Management aus

Der Großhändler Memodo hat sein Management ausgebaut und neue Schlüsselpositionen mit internationalen Kompetenzen geschaffen.

Die Memodo GmbH, Münchner Großhändler für Photovoltaik und weitere Produkte im Bereich erneuerbarer Energien, verstärkt sein Management mit drei neuen Positionen. Marianne Tracey übernimmt den Posten als Personalchefin. Michael Braun-Walker leitet den Bereich Sales PV DE, CH, RoW. Patrick Teibner wechselt unternehmensintern und kümmert sich als Director Customer Service künftig um die Belange der Kunden:innen.

Marianne Tracey ist seit Mitte Mai Vice President People & Culture bei Memodo. In der neugeschaffenen Rolle trägt die gebürtige Südafrikanerin, die seit sieben Jahren in Europa tätig ist, künftig die globale Verantwortung für den Personalbereich bei Memodo. Tracey bringt Erfahrung aus den Bereichen Human Resources und Mitarbeiterentwicklung mit. Nach langjähriger Tätigkeit als freie Beraterin arbeitete sie seit Anfang der 2010er Jahre unter anderem für Visa und den Versicherer Hiscox, wo sie zuletzt als Global Learning & Development Director tätig war. Marianne Tracey berichtet in ihrer neuen Rolle direkt an Tobias Wenleder, Co-Gründer und CEO von Memodo, der den Bereich People & Culture in der Memodo Geschäftsführung verantwortet. „Memodo ist noch immer unheimlich jung und wir werden alles tun, damit es erwachsen wird und gleichzeitig ein Überflieger bleibt“, sagt Marianne Tracey.

Patrick Teibner: Vom Praktikanten zum Mitglied vom Memodo-Management

Patrick Teibner zählt zu den Urgesteinen bei Memodo. 2015 als Praktikant gestartet, spielt er schon seit geraumer Zeit eine wichtige Rolle beim Münchner Großhändler, etwa in den Bereichen Operations und als Leiter des Innendienstes in Deutschland und der Schweiz. In seiner neuen Rolle betreut der 32-Jährige als Director den internationalen Memodo Customer Service.

Neu bei Memodo an Bord ist Michael Braun-Walker. Der Photovoltaik-Fachmann war zuletzt als Head of Project & Vertical Sales für Ledvance tätig und verantwortet bei Memodo seit März als Leiter den PV-Vertrieb in Deutschland, der Schweiz sowie in sämtlichen Ländern, in denen das Unternehmen Kunden:innen nicht durch eigene Gesellschaften bedient. „Die Energiewende wird von den Installateur:innen vor Ort bewerkstelligt. Dabei helfen wir ihnen als Energie-Experten:innen nicht nur durch die besten Produkte, sondern auch ganz konkret durch Rat und Tat“, sagt Michael Braun-Walker.

Quelle: Memodo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH