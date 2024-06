Aira eröffnet Wärmepumpen-Fertigung in Breslau

Der schwedische Newcomer Aira hat eine neue Produktionsstätte in Breslau geschaffen. Dort sollen im Jahr 500.000 Wärmepumpen pro Jahr gebaut werden.

Das schwedische Clean-Energy-Tech-Unternehmen Aira hat 300 Millionen Euro in seine neue Produktionsstätte für Wärmepumpen im polnischen Breslau investiert. Ein Jahr nach dem offiziellen Marktstart hat das Unternehmen jetzt den Anlauf der Produktion gemeldet. Aira hatte den Produktionsstandort im Jahr 2023 vom schwedischen Unternehmen Volvo übernommen und rechnet mit der Schaffung von bis zu 2.000 Arbeitsplätzen in den nächsten zehn Jahren. Das Werk soll eine Produktionskapazität von bis zu 500.000 Wärmepumpen pro Jahr haben.

„Heute heizen noch 130 Millionen Heizkessel die Haushalte in Europa, was eine bedeutende Marktchance darstellt. Gleichzeitig besteht ein riesiges Potenzial, Heizkosten und CO 2 -Emissionen zu reduzieren. Unser Produktionsstandort in Polen spielt eine entscheidende Rolle bei dieser Transformation“, sagt Martin Lewerth, CEO der Aira Group. Mit den Dekarbonisierungszielen Europas wird die Nachfrage nach Wärmepumpen nach Einschätzung des Unternehmens weiter steigen. Airas Ziel ist es, in den kommenden zehn Jahren fünf Millionen europäische Haushalte mit sauberen Energielösungen zu versorgen, und die Produktionsstätte in Breslau wird entscheidend dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Um die Einrichtung des Standorts in Breslau zu unterstützen, hat Aira von der polnischen Regierung einen Zuschuss in Höhe von 15 Millionen Euro erhalten. Dies sieht das Unternehmen als ein Beweis für das breite Vertrauen in das Geschäftsmodell von Aira.

Quelle: Aira | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH