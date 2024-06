Photovoltaik aus dem Autohaus: Dello Gruppe bietet Solaranlagen an

In den Autohäuser der Dello Gruppe können Kund:innen jetzt nicht nur Autos sondern auch Photovoltaik-Anlagen kaufen.

Die Autohäuser der Dello Firmengruppe bieten zu den Fahrzeugen ab sofort auch Photovoltaik-Anlagen an. Dies realisiert das Unternehmen gemeinsam mit dem Solarunternehmen Powernovo GmbH, das zur Dello Gruppe gehört und einen Komplettservice liefert: Solaranlage, Stromspeicher und Wallbox für E-Autos. Hauptsitz von Powernovo ist Hamburg, weitere Niederlassungen befinden sich in Reinbek, Neumünster und Berlin. Der Service startet in Schleswig-Holstein, Hamburg, Hannover und im Großraum Berlin. „Autohauskunden und andere Interessenten erhalten bei Dello nun kostengünstige Energie für Haus und Mobilität aus einer Hand“ sagt Björn Heilmann, Geschäftsführer von Powernovo. Dabei wendet sich Powernovo an Besitzer:innen von E-Autos und Verbrennern. „Wir beraten unsere Kunden individuell und machen sie unabhängig mit nachhaltiger Energieversorgung“, sagt Jörg Behrens, Head of Business Unit Energy bei Powernovo

Für möglichst effiziente individuelle Lösungen kooperiert Powernovo mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Berlin. An einem speziell eingerichteten Leitstand prüfen Experten die Qualität der PV-Systeme vor der Freigabe. Ziel ist es, die Stromausbeute und den Eigenverbrauch zu optimieren. Somit soll eine Selbstversorgungsquote von bis zu 80 Prozent möglich sein und es soll Haushalte von schwankenden Strompreisen weitgehend unabhängig machen.

Interessierte können im Powernovo-Showroom in Neumünster ab sofort ein E-Auto und die einzelnen Komponenten einer PV-Anlage live erleben: PV-Modul, Wallbox und Speicher. Ferner ensteht ein weiterer Showroom derzeit in Berlin. Gemeinsam mit dem Finanzierungspartner Santander können Kund:innen ihre neue Photovoltaik-Anlage von Powernovo aus dem Autohaus Dello ohne Anzahlung finanzieren. Eine 8 kW-Solaranlage inklusive Speicher ist ab monatlich 199 Euro zu haben. Außerdem kann man eine Wallbox optional dazu erwerben.

Quelle: Powernovo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH