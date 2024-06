Sunrock baut Photovoltaik-Dachgroßanlagen für Patrizia

Nachdem Sunrock und Patrizia bereits in den Niederlanden Photovoltaik-Großanlagen auf Gewerbedächern realisiert haben, setzen die Unternehmen ihre Zusammenarbeit in Deutschland mit drei PV-Anlagen in Berlin und Hamm fort.

Sunrock, europäischer Entwickler von Photovoltaik-Anlagen für großflächige Dächer, und der Augsburger Immobilienexperte Patrizia weiten ihre Partnerschaft im Bereich der erneuerbaren Energien auf den deutschen Markt aus. Dazu werden Photovoltaik-Anlagen auf drei Patrizia-eigenen Logistikimmobilien in Berlin und Hamm in Nordrhein-Westfalen installiert. Insgesamt verfügen die drei Photovoltaik-Anlagen über eine Leistung von 8,1 MW. Den lokal erzeugten Strom können die zukünftigen Nutzer über ein PPA (Power Purchase Agreement) abnehmen.

Diese Solarprojekte sind die ersten in Deutschland, die in Zusammenarbeit mit Patrizia entstanden. Sie sind Teil eines Portfolios von PV-Anlagen, das Sunrock seit 2022 für das Unternehmen entwickelt. Dieses hat einen Gesamtumfang von 26 MW, die bereits vertraglich gesichert sind. Somit will man innerhalb von vier Jahren einen Teil des Portfolios von den Patrizia-Logistikimmobilien in Deutschland mit PV-Anlagen ausgerüsten. In den Niederlanden haben beide Unternehmen bereits zahlreiche Photovoltaik-Projekte gemeinsam realisiert, darunter eine der größten Solardachanlagen Europas, die Sunrock in Rotterdam ans Netz brachte. Die 120.000 m² große Photovoltaikanlage verfügt über eine Leistung von 25 MW.

Patrizia will mit Photovoltaik Wert vom Bestand und von Neubauten steigern

Die großflächigen Solardachanlagen unterstützen Patrizia beim Erreichen seiner ESG-Ziele und angestrebten CO 2 -Neutralität. Gleichzeitig tragen sie der Strategie des Unternehmens Rechnung, den Wert von Bestands- und von Neubauten zu steigern. Weitere Projekte von Patrizia und Sunrock in Deutschland und Frankreich sind bereits in Planung. Dazu gehört auch die Prüfung der Einführung zusätzlicher Energielösungen wie Batteriespeichersysteme, E-Mobilitätslösungen und Datenmanagementsysteme.

„Die intelligente Kombination von Immobilien und Infrastruktur kann eine entscheidende Rolle bei der Umstellung auf saubere Energie spielen als einer der wichtigsten Trends zukünftiger Volkswirtschaften. Die Ausstattung unserer Immobilien mit großflächigen Photovoltaik-Anlagen ist ein wichtiger Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie und unseres Ziels der Dekarbonisierung unseres Portfolios“, sagt Hans Vermeeren, Head of Asset Management DACH bei Patrizia.

Sunrock ist seit 2022 in Deutschland aktiv und hat im vergangenen Jahr mehrere Projekte umgesetzt. So nahm das Unternehmen eine PV-Anlage in Möckmühl in Baden-Württemberg in Betrieb. Diese stellt mit einer Gesamtleistung von 3,2 MW dem Transport- und Logistikunternehmen DSV nachhaltig erzeugten Strom zur Verfügung. Sunrock plant, seine Aktivitäten auf den Fokusmärkten Deutschland und Frankreich auszuweiten, weitere Projekte und Partnerschaften befinden sich bereits in der Vorbereitung.

Quelle: Sunrock | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH