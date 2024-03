Sunrock: 100 Millionen Euro von Landesbank Baden-Württemberg

Die auf große PV-Dachanlagen spezialisierte Sunrock erhält von der LBBW eine Finanzierung von 100 Millionen Euro. Damit will das niederländische Unternehmen in Deutschland expandieren.

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) vergibt an das PV-Unternehmen Sunrock eine Projektfinanzierung von 100 Millionen Euro. Sunrock realisiert Photovoltaik-Dachanlagen für Logistikimmobilien. Wie das Unternehmen mitteilte, stärke es damit das finanzielle Fundament und schafft eine Grundlage für weitere Projekte und Wachstum auf dem deutschen Markt.

Das niederländische Unternehmen ist seit 2022 auf dem deutschen Markt und hat seitdem mehrere Projekte landesweit umgesetzt. So realisierte Sunrock zuletzt eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von knapp 2 MWp in Unna, Nordrhein-Westfalen, für Panattoni, einen Entwickler von Industrie-, Logistik- und Gewerbeimmobilien in Europa. Dem ging die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Logistikimmobilie „Positive Footprint Wearhouse“ von Delta Development voraus. Diese stelle dem Nutzer Levi Strauss & Co. in Dorsten, ebenfalls in Nordrhein-Westfalen, grünen Strom zur Verfügung. Auch im baden-württembergischen Möckmühl hat Sunrock eine Photovoltaikanlage mit einer Gesamtkapazität von 3,2 MWp konzipiert und errichtet. Diese ermöglicht dem Transport -und Logistikunternehmen DSV, Nutzer der Logistikanlage, die jährliche Einsparung von ca. 1.300 Tonnen CO 2 im Betrieb.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

„Die Finanzierung ist ein sehr gutes Signal für Sunrock sowie für unsere Kunden und Partner. Mit der LBBW haben wir einen langfristigen Finanzpartner für weiteres Wachstum an unserer Seite“, sagt Mahmud Yildiz, Lead Structured Finance & Investments bei Sunrock Germany.

„Mit dieser Projektfinanzierung ermöglichen wir Sunrock den Ausbau seines Aufdach-Photovoltaik-Portfolios. Damit zeigt die LBBW einmal mehr, welche Relevanz Investitionen in Infrastrukturprojekte haben“, sagt Thomas Schulz, der bei der LBBW den Bereich für Projektfinanzierungen, insbesondere im Bereich Energie, verantwortet.

Quelle: Sunrock | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH