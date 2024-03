Photovoltaik: Sunrock rüstet Gewerbeimmobilien von Panattoni aus

PV-Spezialist Sunrock versorgt Gewerbeimmobilien von Panattoni in Deutschland mit Photovoltaik. Das lohnt sich wirtschaftlich für die Nutzer.

Das niederländische Photovoltaik-Unternehmen Sunrock stattet weitere Logistikimmobilien des Entwicklers Panattoni in Deutschland mit PV-Anlagenlösungen aus. Wie Sunrock mitteilte, hat es bereits in Unna ein Projekt gegeben. Auf den Dächern der Gewerbeimmobilien in Düren, Schwäbisch Gmünd und Großbeeren entstehen nun Solarkraftanlagen mit einer Leistung von 7.084 kWp. Weitere Projekte seien in Planung.

Die Immobilien ließen sich mit der Photovoltaik energieautark betreiben. Überschuss würden ins Netz eingespeist. Insgesamt sollen die Anlagen bis zu 6.774 Megawattstunden (MWh) Strom pro Jahr erzeugen. Sunrock mietet die Flächen von Panattoni und kümmert sich um die gesamte Entwicklung, Finanzierung, Realisierung sowie Verwaltung der Solarprojekte.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Sunrock sei mit einer Fläche von 5 Millionen m² einer der größten Investoren, Entwickler und Eigentümer von Photovoltaik-Dachanlagen in Europa. Nach gemeinsamen Projekten in den Niederlanden und im nordrhein-westfälischen Unna in Deutschland sowie weiteren zukünftigen Projekten in Frankreich, realisiert das Unternehmen nun für Panattoni weitere Installationen in Deutschland.

„Eigene Solarstromerzeugung lohnt sich“

Dass Panattoni die Ausstattung von Gebäudedächern mit Photovoltaikanlagen forciert, hat mehrere Gründe, erklärt Fred-Markus Bohne, Managing Partner von Panattoni Deutschland und Österreich: „Die aktuelle Preisentwicklung auf dem Strommarkt macht natürlich auch vor unseren Nutzern nicht halt. Hier lohnt sich die Stromerzeugung auf dem eigenen Dach, um sich von diesen Entwicklungen unabhängig zu machen. Hinzu kommt, dass viele Unternehmen in ihren ESG-Kriterien festgelegt haben, den Anteil erneuerbarer Energien in ihrem Energiemix zu erhöhen.“

Hugo Willink, Executive Director Development Sunrock, kommentiert: „Unsere gemeinsamen Bemühungen bei der Entwicklung von Solardachprojekten führen zu einem Netto-Null-Betrieb für die Mieter und stehen im Einklang mit den ESG-Ansprüchen des Immobiliensektors von Gewerbe- und Industrieimmobilien.“

Auch Panattoni hat sich im Rahmen seiner Strategie „Go Earthwise“ zum Ziel gesetzt, künftig klimaneutrale Immobilien zu entwickeln. Die Solartechnologie ist eine entscheidende Säule auf dem Weg dorthin. „Wir wollen die Panattoni-Dächer maximal für die Erzeugung grüner Energie über Solarpaneele nutzen“, sagt Fred-Markus Bohne.

Quelle: Sunrock | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH