Nordex baut 124 MW Windenergie-Anlagen in Spanien

Die Nordex Group hat von Aquila Clean Energy einen Auftrag über Windturbinen mit 123,9 MW aus Spanien erhalten.

Ab Sommer 2025 soll Nordex 21 Windenergie-Anlagen des Typs N163/5.X für das Cluster Baza in der südspanischen Provinz Granada liefern und errichten, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Bis Ende August 2024 hält sich der Kunde Aquila Clean Energy zudem die Option offen, die Zahl der Turbinen um 24 Stück zu erhöhen. Der Auftrag umfasst laut Nordex auch einen Premium-Service-Vertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren.

Zum Baza-Cluster gehören insgesamt acht Standorte zwischen den Städten Granada und Almeria in Andalusien. Die Nordex Group will dort Anlagen der Baureihe Delta4000 auf 108 Meter hohen Stahlrohrtürmen errichten. Die Inbetriebnahme des gesamten Windpark-Clusters ist für das Jahr 2026 vorgesehen, so Nordex.

Nordex und Aquila Clean Energy arbeiten bereits in den nordeuropäischen Ländern zusammen, nun auch in Spanien. „In den letzten Jahren konnten wir uns in Spanien einen Marktanteil von über 30% bei Neuaufträgen sichern“, sagt Patxi Landa, Chief Sales Officer der Nordex Group.

Nordex hat laut seinem Quartalsbericht in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 insgesamt 227 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 1.103 MW in 13 Ländern mit errichtet. Das ist weniger als im Vorjahresquartal (276 Windenergieanlagen, 1.319 MW). Europa war mit 71 Prozent der Leistung der wichtigste Markt, gefolgt von Lateinamerika (19 Prozent). Gestiegen sind gegenüber dem Vorjahresquartal hingegen laut Nordex die Umsatzerlöse im Projektbereich, und zwar um fast ein Drittel auf 1.413 Millionen Euro. Für das Segment Service nennt Nordex eine Steigerung um gut 9 Prozent auf 166 Millionen Euro.

Nach eigenen Angaben hat sich damit die Jahresprognose des Unternehmens bisher bestätigt. Im Februar hatte Nordex für das Jahr 2024 eine bessere Profitabilität angekündigt als im Jahr 2023 erreicht worden war.

