Abo Wind in Abo Energy umbenannt

Der Projektentwickler Abo Wind hat den im vergangenen Herbst angekündigten Formwechsel von der Aktiengesellschaft (AG) zur Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) vollzogen und den Firmennamen in Abo Energy geändert.

Die Aktionärinnen und Aktionäre von Abo Wind hatten den Formwechsel der AG zur KGaA bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am 27. Oktober 2023 mit einer großen Mehrheit von 87 Prozent beschlossen. Vorgeschlagen hatten Vorstand und Aufsichtsrat den Formwechsel, um auch im Fall künftiger Kapitalerhöhungen den prägenden Einfluss der beiden Gründer, Jochen Ahn und Matthias Bockholt, auf Unternehmensentscheidungen zu bewahren. Im Zuge der Überlegungen zur neuen Rechtsform stellte das Unternehmen auch die Firmierung auf den Prüfstand. Denn dem Namen Abo Wind war der Projektentwickler schon länger entwachsen und somit soll Abo Energy die internationale Ausrichtung und die Tätigkeiten in vier Technologien der Energiewende – Wind, Solar, Speicher und Wasserstoff – besser widerspiegeln.

Die Beschlüsse der Hauptversammlung im Oktober 2023 konnte das Unternehmen wegen einer Anfechtungsklage nicht sofort umsetzen. Die ordentliche Hauptversammlung im April 2024 hat es daher noch als Abo Wind AG abgehalten. Im Anschluss reichte das Unternehmen alle erforderlichen Unterlagen beim Amtsgericht Wiesbaden ein, das den neuen Namen nun ins Handelsregister eingetragen hat. Die meisten internationalen Tochtergesellschaften vom Projektentwickler heißen bereits Abo Energy.

„Wir freuen uns sehr, dass wir als Abo Energy KGaA nun ein neues Kapitel unserer Unternehmensgeschichte beginnen können. Mit unserer technologieübergreifenden Pipeline von 23 Gigawatt und einer zusätzlichen 20-Gigawatt-Wasserstoff-Pipeline blicken wir sehr zuversichtlich in die Zukunft“, sagt Geschäftsführer und Gründer Jochen Ahn. „An unserem Geschäftsmodell und vor allem an unseren Werten ändert sich nichts. Das möchten wir allen versichern, die mit und für uns arbeiten. Wir freuen uns darauf, die vielen guten Partnerschaften, die wir in den vergangenen 28 Jahren als Abo Wind aufgebaut haben, als Abo Energy weiterzuführen und auszubauen.“ Auch sei die Transparenz gegenüber den Aktionärinnen und Aktionären ein wichtiges Anliegen. Zudem wolle man das Unternehmen auf dem Kapitalmarkt noch attraktiver machen.

Quelle: Abo Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH