Prokon baut Windpark und schließt PPA in Finnland

Windenergieentwickler Prokon hat eine 40 MW starken Windpark in Finnland gebaut. Der Strom wird über ein 10-jähriges PPA vermarktet.

Die Genossenschaft Prokon aus Itzehoe vermeldet einen Geschäftserfolg in Finnland. Gemeinsam mit dem Projektpartner Neoen hat das Unternehmen in der Region Österbotten im Westen des Landes einen Windpark realisiert. Das Erneuerbare-Energien-Projekt Björkliden umfasst sieben Nordex-Anlagen N149 mit einer installierten Gesamtleistung von 41,3 Megawatt. Die Partner vertreiben den Strom über einen 10-jährigen Stromabnahmevertrag (PPA). Abnehmer ist Equinix, ein globales Unternehmen für digitale Infrastruktur und Dienstleistungen.

„Langfristige Stromabnahmeverträge zum Festpreis in der freien Wirtschaft tragen zur Finanzierungssicherung unserer Projekte in Finnland bei. In Deutschland ist der Stromverkauf zum Festpreis in der Regel über das Erneuerbare-Energien-Gesetz geregelt“, erläutert Katharina Beyer, Vorständin von Prokon.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Prokon nutzt in Finnland und Deutschland unterschiedliche Stromvermarktungsmodelle bei der Realisierung von Windenergieprojekten. In Finnland würden häufig langfristige Stromabnahmeverträge (PPAs) mit Unternehmen abgeschlossen. Ein EEG sei dort unbekannt. Solche PPAs böten Planungssicherheit und feste Einnahmen durch direkte Verträge mit Abnehmern in der freien Wirtschaft, was den Bau und Betrieb von Windparks erleichtert.

Im Gegensatz dazu erfolge die Stromvermarktung bei Windenergieprojekten in Deutschland während der Förderdauer hauptsächlich über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Erst nach Auslaufen der Förderung kommen individuelle Stromabnahmevereinbarungen zum Einsatz.

Quelle: Prokon | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH