Investorenlösung für PV-Unternehmen Amia und Eigensonne

Für Amia und Eigensonne gibt es eine Zukunft. Ein nicht genannter Investor holt die PV-Gesellschaften aus der Insolvenz.

Für die im Insolvenzverfahren steckende Amia Energy GmbH liegt eine Investorenlösung vor. Das erklärt der Insolvenzverwalter Sebastian Laboga von der Pluta Rechtsanwalts GmbH. Ihm sei es gelungen, den Geschäftsbetrieb der Amia Energy GmbH mit Wirkung zum 1. Juli 2024 zu verkaufen und zu übertragen. Die Vertragsunterzeichnung mit dem Investor sei bereits vor einigen Tagen erfolgt. Der neue, nicht genannte Eigentümer wolle den Geschäftsbetrieb unter der Firmierung Amia Energy Solutions GmbH fortführen.

Die Amia Energy GmbH hatte den Geschäftsbetrieb selbst erst im April von der insolventen Eigensonne GmbH übernommen. Sie musste im Mai 2024 einen Insolvenzantrag stellen, da laut Pluta „ein Finanzierungspartner seinen Verpflichtungen nicht fristgemäß nachgekommen war“. Das Amtsgericht Charlottenburg ordnete daraufhin am 8. Mai 2024 die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen der Gesellschaft an und bestellte Rechtsanwalt Sebastian Laboga zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Das Verfahren eröffnete am 1. Juli 2024.

Im vorläufigen Verfahren habe der Fokus zunächst darauf gelegen, die knapp 250 Mitarbeiter des Unternehmens, die von der insolventen Eigensonne GmbH übernommen worden waren, dazu zu motivieren, die Betriebsfortführung des Unternehmens in der neuerlichen Krise zu unterstützen. Einen wichtigen Beitrag leistete dabei die zügige Organisation der Insolvenzgeldvorfinanzierung und damit die Sicherung der Löhne der Beschäftigten.

Amia-Geschäftsführer schon mit Conergy in Insolvenz

Trotz des nur siebenwöchigen Insolvenzeröffnungsverfahrens habe das Pluta-Team eine tragfähige Lösung finden können. Herausforderungen hierfür ergaben sich aus der zum Zeitpunkt der Antragstellung noch fehlenden Überleitung aller Verträge von der Eigensonne GmbH auf die Amia Energy GmbH.

Insolvenzverwalter Sebastian Laboga erklärt: „Im Verfahren haben wir eine gute Lösung erzielt, da alle Verfahrensbeteiligten sehr gut zusammengearbeitet haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit.“ Er dankte dabei neben dem Insolvenzverwalter der Eigensonne GmbH, Florian Linkert, auch Amia-Geschäftsführer Hans-Martin Rüter. Rüter ist in der PV-Branche kein Unbekannter. Er hatte als Vorstandschef auch beim früheren Solarunternehmen Conergy AG in die Insolvenz gehen müssen.

Quelle: Pluta Rechtsanwälte | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH