Versorger bauen gemeinsam PV-Park in Baden-Württemberg

Die Energieunternehmen EnBW, Stadtwerk Tauberbischofsheim und Thüga haben einen Solarkomplex mit 68 MW eröffnet. Sie teilen sich dabei die Infrastruktur.

In Baden-Württemberg haben Energieversorger im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekt den aktuellen größten PV-Park des Landes eröffnet. Ort des Geschehens war Külsheim im Main-Tauber-Kreis. Die Anlage kommt insgesamt auf eine installierte Leistung von 68 Megawatt. Es handelt sich ferner um ein Gemeinschaftsprojekt von EnBW, Thüga Erneuerbare Energien und dem Stadtwerk Tauberfranken. Der Komplex umfasst zwei große Solarparks, für die eine gemeinsame Infrastruktur errichtet wurde. Dazu gehören der Netzanschluss, das Umspannwerk, die Kabeltrasse und das Wegenetz vor Ort.

Der größere der beiden Solarparks befindet sich im südlichen Teil der Anlage. Ihn hat die Thüga Erneuerbare Energien gemeinsam mit dem Stadtwerk Tauberfranken realisiert. Er verfügt über eine installierte Photovoltaik-Leistung von rund 38 Megawatt. Im Norden grenzt, mit einer installierten Leistung von rund 30 Megawatt, der von der EnBW betriebene Solarpark an. Beide Solarparks kommen ohne Förderung im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) aus.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Gemeinsame Nutzung der Infrastruktur

Für den EnBW-Erzeugungsvorstand Peter Heydecker stehen die Synergie-Effekte durch die Zusammenarbeit der Partner im Fokus. „Die Energiewende ist ein gesamtgesellschaftliches Großprojekt. Für ihr Gelingen sind Effizienz und Wirtschaftlichkeit in den Projekten unverzichtbar. Partnerschaften und die gemeinsame Nutzung von Infrastruktur sind dabei ein wertvoller Hebel, um Synergien zu schaffen. Der Solarpark in Külsheim ist ein Paradebeispiel dafür, wie so eine Zusammenarbeit aussehen kann. So lassen sich diese Anlagen ohne Förderung im Rahmen des EEG realisieren und betreiben.“

Dr. Norbert Schön, Geschäftsführer des Stadtwerks Tauberfranken: „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, gemeinsam mit Thüga Erneuerbare Energien und der EnBW den Solarpark Gickelfeld in Külsheim zu realisieren. Die Vermarktung des gesamten in der Anlage erzeugten Stroms durch uns und unsere Partner zeigt, wie die Energiewende vor Ort gelingen kann. “

„Gemeinsam zum Erfolg. Vom Grundeigentümer, über die Projektierer, bis hin zum Monteur. Alle haben ihren Teil zum Gelingen beigetragen. Das gilt ganz besonders auch für die politischen Entscheidungsträger*innen vor Ort, die mit Kompetenz und Offenheit das Projekt ermöglicht haben. Das ist es, was mich nach über 20 Jahren Erneuerbare Energien immer noch motiviert“, erklärt Thomas Walther, Geschäftsführer Thüga Erneuerbare Energien.

Quelle: EnBW | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH