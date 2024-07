Photovoltaik: CEE Group erwirbt Großprojekt in Spanien

Der Hamburger Investmanager CEE investiert in einen Solarpark in Südspanien mit 102 MW Leistung. Das Vorhaben wird Teil eines Investmentsfonds für institutionelle Anleger.

Die CEE Group investiert in ein PV-Projekt im südspanischen San Pedro del Pinatar in der Region Murcia. Das teilte der Hamburger Investmentmanager mit. Der Solarpark mit einer Gesamtnennleistung von 102,5 MWp befinde sich aktuell in der Bauphase und soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 ans Netz gehen. Bei dem Verkäufer und EPC-Auftragnehmer handel es sich ferner um ein europäisches Unternehmen mit großer Erfahrung in der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Anlagen für erneuerbare Energien. Im Jahr 2021 hatte die CEE-Gruppe bereits ein 50-MWp-PV-Projekt in Villanueva von demselben Unternehmen erworben, das die Anlage auch für einen Zeitraum von zunächst fünf Jahren betreiben wird.

Muncia gehört mit 346 Sonnenstunden pro Monat zu den sonnenreichsten Regionen Spaniens. Als Vergütungsmodell setzt das Projekt auf den Abschluss eines Power Purchase Agreements (PPA).

Fonds für Wind und Solar

Das neu erworbene Projekt sei die zweite Transaktion für einen Ende 2023 aufgelegten Erneuerbare-Energien-Fonds. Der geschlossene Alternative Investmentfonds (AIF) mit einem geplanten Volumen von 750 Millionen Euro wird neben Wind- und Solarparks sowie Speichertechnologie gezielt auch in Hybridisierunsprojekte investieren. Dabei werden hauptsächlich bestehende Windparks aus dem Bestandsportfolio der CEE Group um zusätzliche PV-Anlagen und Speicherlösungen erweitert. Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen des Artikel 9 der EU-Taxonomie und ist auf die Bedürfnisse institutioneller Investoren zugeschnitten.



„Gemeinsam mit dem im Januar erworbenen PV-Park in brandenburgischen Stüdenitz Schönermark bildet diese Transaktion eine gute Basis für den Fonds und sichert langfristig attraktive Renditen für unsere Investoren“, erklärt Detlef Schreiber, CEO der CEE Group. „Zudem freue ich mich, dass wir unsere Beziehung zu einem unserer spanischen Partner ausbauen konnten, mit dem wir nun bereits die zweite erfolgreiche Transaktion abschließen konnten.“

Die CEE Group verfüge aktuell über 47 Onshore-Windparks mit einer installierten Leistung von 655 MWp sowie über 54 Photovoltaikprojekte mit 1,2 GWp in Europa.

Quelle: CEE | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH