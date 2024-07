Die neue Fischer-Software Solarpanel-Fix soll die zulassungskonforme Planung und Berechnung von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern vereinfachen und beschleunigen.

Mit der neuen Fischer-Software Solarpanel-Fix innerhalb der Fixperience Suite des Unternehmens lassen sich zulassungskonforme Montagesysteme für Photovoltaik-Anlagen auf Schrägdächern mit unterschiedlichen Eindeckungen sowie Anordnungen und Ausrichtungen der Solarmodule planen und berechnen. Die Software soll über eine intuitive und klar gegliederte Eingabestruktur und einen logischen Bemessungsablauf verfügen. Zudem sollen die Features einfach sein. Sechs Schritte und gängige Parametereingaben führen zum Ergebnis und zur vollständigen Stückliste für die Erstellung der PV-Unterkonstruktion, zum Verlegeplan sowie zum rechnerischen Nachweis. Formeln und Berechnungsparameter zeigt die Software dabei laufend an, wodurch Transparenz und Zuverlässigkeit steigen sollen.

Neben der Software Solarpanel-Fix begleitet der Befestigungsspezialist Fischer, der auch Photovoltaik-Montagesysteme anbietet, seine Photovoltaik-Auftraggeber von der Planung und Bemessung über die Vor-Ort-Unterstützung auf der Baustelle bis zum erfolgreichen Projektabschluss.

Mit der Fixperience-Software lassen sich generell die Befestigungslösungen verschiedenster Anwendungen planen. Dabei ist die Software weltweit gültig hinsichtlich der aktuellen Europäischen Anwendungsdokumente (ETA) als auch der zugehörigen Normen sowie weiterer national und international gültiger Bemessungsstandards. Bei der Bemessung werden alle sicherheitsrelevanten Daten betrachtet, auch jegliche geometrischen Gegebenheiten. Nur bei validen Ergebnissen generiert die Software einen prüffähigen Nachweis und stellt diesen als PDF-Ausdruck zur Verfügung.

Die Fischer Fixperience Suite enthält in der Browser-Version online die Module C-Fix, Channel-Fix und Solarpanel-Fix. Kontinuierlich ergänzt das Unternehmen weitere Anwendungen in Fixperience Online. Hinzu kommt die Desktop-Variante mit insgesamt acht Modulen. Die Bemessungssoftware enthält zahlreiche Features. Das neue FEM-Modul in der C-Fix Software ermöglicht beispielsweise, lineare Federmodelle in Kombination mit der Finite-Elemente-Methode einfach und schnell einsetzen, um den Nachweis der Ankerplattensteifigkeit zu erbringen und realitätsnahe Ankerkräfte zu berechnen.

