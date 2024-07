Aiko liefert Module für größten Solarpark in Bosnien-Herzegowina

Der chinesische Modulhersteller Aiko und das Unternehmen Tibra Pacific aus Bosnien-Herzegowina haben einen Liefervertrag für 58 MW Photovoltaik-Module unterzeichnet.

Der chinesische Modulhersteller Aiko und das Unternehmen Tibra Pacific aus Bosnien-Herzegowina haben einen Liefervertrag für 58 MW Photovoltaik-Module unterzeichnet. Die Anlage, in der die Module verbaut werden sollen, soll laut Aiko nach Fertigstellung der größte Solarpark in Bosnien-Herzegowina sein. Es handele sich dabei um die letzte noch ausstehende Liefermenge zum Abschluss des Projekts.

Der Plan für das Gesamtprojekt soll 104,5 MW vorsehen. In der ersten Phase seien zwei verschiedene Modultypen geliefert worden: 40,5 MW TOPCon-Module und 6 MW ABC-Module von Aiko. Allerdings, so die Pressemitteilung von Aiko, hätten die ABC-Module einen um 12 Prozent höheren Ertrag geliefert als die Konkurrenzprodukte. Die Stromerzeugungskosten seien damit um 3 Prozent niedriger ausgefallen. Die Abkürzung ABC steht für „All Back Contact“, die Module haben laut Aiko einen Wirkungsgrad von 23,9 Prozent. Die ABC-Serie von Aiko erzielte auch in einem internationalen Modul-Ranking einen Spitzenplatz, wie der Solarserver berichtete.

Daraufhin habe Tibra Pacific auch die verbleibenden 58 MW auf die ABC-Stellar-Serie von Aiko umgestellt. Laut Aiko soll die Installation bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, sodass der Solarpark im ersten Quartal des nächsten Jahres ans Netz gehen könne.

Robert Brajkovic, Vorstandsvorsitzender von Tibra Pacific, erläuterte die Entscheidung für die ABC-Module: „Nachdem wir in der Branche mehrere technologische Iterationen durchlaufen hatten, ließen wir uns Zeit, Lieferanten und Technologie für das größte öffentliche Kraftwerk in Bosnien-Herzegowina auszuwählen“, sagt er. Bei Berechnungen und Vergleichen hätten sich die Aiko-Module positiv abgehoben. Zudem habe der Vorstandsvorsitzende während der Intersolar „Tests zur Teilverschattung und zur Beständigkeit gegen Mikrorisse“ durchführen können.

