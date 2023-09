Taiyang News, eine internationale Nachrichten-Plattform für Solarenergie veröffentlicht monatlich ein Ranking der PV-Module mit den höchsten Wirkungsgraden. Im September 2023 belegten PV-Module von Aiko, Longi und Huasun die ersten drei Plätze im Ranking.

Das Aiko ABC white hole ist im Ranking der PV-Module von September 2023 mit einem Wirkungsgrad von 24 Prozent aufgeführt. Das Longi Hi-MO6 erreicht 23,2 Prozent und das Huasun Himalaya liegt bei 23,02 Prozent. Bis auf das Longi-Modul sind alle Solarmodule auf den Spitzenplätzen n-type-Module. Die meisten basieren auf der TOPCon-Zelltechnologie. Das beste PERC-Modul steht auf Platz 29 und kommt von Canadian Solar. Beim Aiko-Modul kommt die All Back Contact-Technology (ABC-Technologie) zum Einsatz. Longi setzt eine HPDC-Technologie ein (High Performance and Hybrid Passivated Dual-Junction Cell). Bei dem Huasun-Modul handelt es sich um ein Photovoltaik-Modul mit Heterojunction-Technologie (HJT).

Huasun in verbessert sich im September 2023 im Ranking der PV-Module

Huasun Energy hatte den Wirkungsgrad zuletzt um fast 0,5 Prozentpunkte gesteigert und sich so auf den dritten Platz im Ranking der PV-Module verbessert. Es handelt sich dabei um das neue 715-W-HJT-Modul der Serie Himalaya G12, das für Anwendungen in Solarkraftwerken konzipiert ist. Mit 715 W ist es das leistungsstärkste Solarmodul in der gesamten Liste.

Effizienz und Ausgangsleistung sind laut Huasun die beiden wichtigsten Merkmale eines Solarmoduls. Obwohl es verschiedene Möglichkeiten gibt, die Leistung eines PV-Moduls zu verbessern, wie durch die Verwendung größerer Solarzellen oder die Integration mehrerer Solarzellen in einem Photovoltoltaik-Modul, ist es nach Ansicht des Unternehmens der Wirkungsgrad, der wirklich etwas über die Fähigkeit des Solarmoduls aussagt, Sonnenlicht pro Fläche in Strom umzuwandeln.

Das neue PV-Modul hat laut Hersteller Vorteile in Form von „vier Höhen“ (hoher Wirkungsgrad, hohe Leistung, hohe Bifazialität, hohe Zuverlässigkeit) und der „vier Tiefen“ (niedriger Temperaturkoeffizient, niedrige Dämpfung, niedrige LCOE, niedrige Kohlenstoffemissionen). Die 715-Watt-Module hat das Unternehmen bereits in einigen PV-Projekten eingesetzt. Im März hat der TÜV Süd sogar eine Leistung von 723,7 Watt und einen Wirkungsgrad von 23,3 Prozent bei einem Himalaya-Modul gemessen.

Das Ranking der PV-Module vom September 2023 von Taiyang News ist unter diesem Link zu finden.

