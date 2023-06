Photovoltaik: ABC-Modul von Aiko mit Intersolar Award 2023 ausgezeichnet

Die Jury der weltgrößten Photovoltaik-Fachmesse hat dem ABC-Photovoltaik-Modul des chinesischen Photovoltaik-Herstellers Aiko aufgrund der technischen Ausgereiftheit und der schlichten Ästhetik den Intersolar Award 2023 verliehen.

Eines der aktuell leistungsfähigsten Solarmodule ist mit dem Intersolar Award ausgezeichnet worden. Denn der Photovoltaik-Hersteller Aiko erhielt den international renommierten Preis für sein ABC-Modul. Diese Photovoltaik-Module kombinieren N-Typ-Solarzellen mit passivierten Kontakten sowie einer Kontaktierung über die Rückseite. Damit erreichen sie eine Leistung von bis zu 610 Watt und einen Wirkungsgrad von 24 Prozent. „Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung unserer Solarprodukte und konnten den Wirkungsgrad der ABC-Module kürzlich sogar auf 24,7 Prozent steigern“, sagt Christian Peter, Geschäftsführer bei Aiko Energy Germany. Mit dem Intersolar Award würdigt die Jury der weltgrößten Photovoltaik-Fachmesse jährlich die besten Innovationen der Solartechnik.

Das ABC-Modul mit Glasrückseite haben laut Aiko auch einen sehr guten Temperaturkoeffizienten. Sie sollen sich durch eine vollflächige Lichtabsorption auszeichnen und besitzen eine vollflächige Elektrodentechnologie sowie eine vollflächige passivierte Kontakttechnologie. Die Leistungsgarantie beträgt 30 Jahre. Aiko setzt bei der Herstellung eine silberfreie Metallisierung ein. Das senkt den Silberverbrauch. Somit sollen die Produkte deutlich umweltfreundlicher sein als andere Solarpaneele. Neben der technischen Ausgereiftheit lobte die internationale Fachjury des Intersolar Awards die schlichte Ästhetik und die tiefschwarze Variante des Photovoltaik-Moduls, die sich für den Einsatz in verschiedenen Bauprojekten eignet.

„Wir sind dieses Jahr erstmals als Aussteller auf der Intersolar Europe und freuen uns umso mehr, dass wir die Jury hier in München gleich von unserer Technologie überzeugen konnten“, sagt Peter. „Das ist ein gelungener Start für unseren europäischen Markteintritt.“ Aiko hat seinen Unternehmenssitz im chinesischen Shenzhen und ist unter anderem durch die Erfindung der Röhren-PERC-Technologie im Jahr 2016 international bekannt geworden. Heute stellt das Unternehmen Solarzellen, Photovoltaikmodule, Wechselrichter sowie Speicher- und Ladegeräte für den internationalen Photovoltaikmarkt her. In Europa hat Aiko seinen Hauptsitz kürzlich in Düsseldorf eröffnet, in Freiburg betreibt das Unternehmen ein eigenes Forschungslabor für Solartechnik.

Kürzlich hatte der Münchner PV-Großhändler Memodo bekanntgegeben, Aiko-Module ist sein Portfolio aufzunehmen.

15.6.2023 | Quelle: Aiko | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH