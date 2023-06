Photovoltaik-Großhändler Memodo verkauft AIKO-Module

Die Unternehmen Memodo und AIKO schließen anlässlich der Intersolar 2023 einen Rahmenvertrag über die Lieferung von Solarmodulen mit einem Leistungsvolumen von 1,3 GW ab.

Memodo arbeitet ab Juni 2023 mit dem chinesischen Photovoltaik-Hersteller AIKO zusammen. Der Großhändler mit Sitz in München vertreibt die Premium-Module von AIKO ab sofort europaweit. Die beiden Unternehmen wollen ihre Kooperation auf der Intersolar am 14. Juni offiziell besiegeln. Als global führendes Unternehmen in der Photovoltaik-Technologie hat sich AIKO nach Ansicht von Memodo seit seiner Gründung insbesondere die Themen technologische Innovation sowie Produktentwicklung auf die Fahnen geschrieben. So konnte AIKO mit seinen Solarmodulen zuletzt Effizienzwerte von über 24 % erreichen. „Die Produkte von AIKO bieten nicht nur herausragende Qualität und starke Leistung, sondern bestechen auch durch ihre Effizienz“, so Christoph Schön, Vice President Sales, Product & Marketing bei Memodo. „Am meisten hat uns jedoch die visionäre Innovationskraft beeindruckt, die hinter den Produkten steht.“

Die Kooperation der beiden Unternehmen umfasst Produkte mit einem gesamten Leistungsvolumen von über 1,3 GW. „Es ist uns eine Ehre, gemeinsam mit einem so etablierten Partner wie Memodo unsere Mission einer nachhaltigen Zukunft weiter voranzutreiben. Die Kooperation hat das Potenzial, eine enorme nachhaltige Wirkung zu entfalten. Gemeinsam bringen wir saubere Solarenergie nach Europa und schaffen eine grünere, nachhaltigere Zukunft“, sagt Chen Gang, Chairman von AIKO.

Um die Zusammenarbeit auch in- und außerhalb der Branche bekannt zu machen, wird es umfangreiche Kommunikationsaktivitäten im Umfeld der Messe The smarter E Europe geben, die vom 14. bis 16. Juni auf dem Gelände der Messe München stattfindet.

