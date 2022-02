Der Großhändler für Photovoltaik und Stromspeicher, Memodo, will neue europäische Märkte erschließen und hat dafür drei auf die internationalen Märkte ausgerichtete Führungspositionen geschaffen.

Memodo richtet sich für die Expansion in Europa aus und ernennt Christoph Schön zum Vice President Global Sales und Marketing sowie Patrick Teibner zum Vice President Global Operations. Philipp Schmid übernimmt den Posten des Director Marketing und E-Commerce. Bisher ist Memodo mit eigenem Vertriebsteam in Österreich und Niederlassungen in Italien, Tschechien und den Niederlanden vertreten. Vier weitere Standorte in der EU sollen dieses Jahr folgen.

„Wir wollen alle Komponenten für eine nachhaltige Strom- und Wärmeerzeugung möglichst schnell und unkompliziert bereitstellen. Auch unser Expertenwissen wollen wir international zugänglich machen“, erklärt Daniel Schmitt, Gründer und Geschäftsführer von Memodo. „Die Klimakrise und ihre Auswirkungen fordern ein schnelles Handeln. Mit unserer Expansion wollen wir Installateuren und Unternehmen in ganz Europa den Zugang zu den wichtigsten Marken der PV-Welt ermöglich und bei der Umsetzung der Projekte unterstützen. Über regionale Niederlassungen erfassen wir die Bedürfnisse der Installateure vor Ort und können diese noch spezifischer bedienen.“

Um die Internationalisierungsstrategie zu untermauern und die Expansion in Europa voranzutreiben, schuf Memodo drei internationale Führungspositionen und besetzte sie mit langjährigen leitenden Mitarbeitern.

Frisches Markendesign von Memodo für Expansion in Europa

Die Kombination aus persönlicher Anrede und einer stringenten Digitalisierungs- und E-Commerce-Strategie, die Memodo in Deutschland umsetzt, will das Unternehmen an andere Märkte anpassen. Den Weg in neue Länder soll eine neue Markenidentität mit frischem Design, einer modernen Unternehmenssprache und einem optimierten Onlineshop begleiten. „Wir sind vom Speicher-Experten zum Energie-Experten gewachsen. Für uns ist die Reise hier aber noch nicht zu Ende. Wir verbessern uns immer weiter, um neue Standards zu setzen“, sagt Philipp Schmid.

Christoph Schön ist seit mehr als 15 Jahren in der PV-Branche zuhause. Er startete bei einem Installateur und wechselte dann in den Vertrieb eines Photovoltaik-Modulherstellers. Anschließend fungierte er bei SolarEdge als Sales Manager Central Europe. Seit 2019 ist er Teil von Memodo und führte bis dato erfolgreich den Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Patrick Teibner ist einer der ersten Memodo-Mitarbeiter und trieb das Unternehmenswachstum quasi von Stunde eins mit an. Er ist seit 2015 bei Memodo und leitete zuletzt den Vertriebsinnendienst, die Planungs- und die Technikabteilung. Als neuer Vice President Global Operations gestaltet er den Vertriebsinnendienst nun auch auf internationaler Ebene.

Philipp Schmid lenkt seit 2017 die Marke Memodo und deren Auftritt. Vorher sammelte er bereits Marketingleiter-Erfahrung bei einem deutschlandweit agierenden Installationsunternehmen für PV-Anlagen. Er initiierte den Markenrelaunch dieses Jahr und schärfte das Profil der Marke Memodo für die Internationalisierung.

9.2.2022 | Quelle: Memodo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH