Fernüberwachung für alte V90-Windenergie-Anlagen im Retrofit

Mit einem neuen System von Bachmann electronic soll sich die Fernüberwachung auch in alten Windparks nachrüsten lassen. Der erste Praxistest läuft.

Das neue System mit dem Namen M100-System ist laut Bachmann electronic ist jetzt im „Windpark eines großen Betreibers in Norddeutschland“ erstmals im Feldeinsatz. Das Projekt dient als Demonstrator für eine Retrofit-Lösung zur Fernsteuerung und Fernüberwachung von älteren Vestas-V90-Windenergie-Anlagen. Vom Hersteller selbst werde dieser Anlagentyp nicht mehr gepflegt.

Mit dem Ein-/Ausgangsmodul UIO106 habe es das System dort eine Schlüsselposition. In der Gondel der Windenergieanlage sei ein Bachmann-Steuerungsmodul vom Typ MC212 installiert. Dieses ermögliche dem Betreiber einen Remote-Zugriff auf Funktionen und Echtzeitdaten der Anlage. Herstellerseitig sei das bisher nicht möglich.

Die M100-Station wiederum sei im Turmfuß der Anlage installiert. Sie erlaube Servicetechnikern den Zugriff auf die Bedieneinheit der Windkraftanlage. Das System soll dafür den Service-Schlüsselschalter auslesen und den Fernzugriff auf dem Display anzeigen. Die höchste Priorität liege auf dem Vor-Ort-Service, Informationen würden über den Remote-Zugriff und den Status übertragen werden. Die Kommunikation zwischen der M100-Station und dem MC212-Modul in der Gondel erfolge über ein LWL-Turmkabel und LWL-Medienkonverter.

Aus dem Projekt will Bachmann electronic einen Prototypen entwickeln, der sich in der gesamten V90-Windenergie-Flotte für eine Fernüberwachung per Retrofit ermöglichen soll. Später soll dieser dann in Serie gehen. Der Anlagentyp V90 war in den 2000er Jahren verbreitet, wie Berichte aus dem Solarserver-Archiv zeigen.

Der Windenergie-Ausbau lag in Deutschland zuletzt deutlich hinter den Ausbau-Zielen zurück. Im ersten Halbjahr 2024 zog jedoch die Zahl der genehmigten Anlagen deutlich an, wie der Solarserver berichtete.

Quelle: Bachmann electronic | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH