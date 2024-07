Leag übernimmt EP New Energies

Bis 2030 will der Energiekonzern Leag 7 Gigawatt (GW) Windenergie und Photovoltaik in der Lausitz aufbauen. Mit der Übernahme des Projektentwicklers EP New Energies will das Unternehmen diese so genannte Gigawatt-Factory vorantreiben.

Der Energiekonzern Leag hat den Projektentwickler für erneuerbare Energien EP New Energies übernommen. Nach erfolgter Übernahme ist die ehemalige EP New Energies GmbH ein integraler Bestandteil der Leag-Gruppe und firmiert nun als Leag Renewables GmbH.

Die Leag Renewables will das Unternehmen in ein umfassendes Erneuerbare-Energien-Unternehmen erweitern, das die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Wind- und Solaranlagen sowie dezentralen Batteriespeichern und Power-to-X Projekten umfasst. Die Integration des Projektierers ist Teil der strategischen Transformation der Leag-Gruppe und soll das Engagement für eine nachhaltige Energiezukunft verstärken.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

„Wir sind in den letzten fünf Jahren zu einem der führenden Projektentwicklungsunternehmen für erneuerbare Energien in Deutschland avanciert. Der Übergang zur Leag ist der konsequente nächste Schritt, um der Umsetzung unserer Projektpipeline die entscheidende Schlagkraft zu verleihen“, sagt Dominique Guillou, CEO der Leag Renewables GmbH. „Unter dem Dach der Leag-Holding können wir unser Leistungsspektrum sowohl in der Breite als auch in der Tiefe weiter ausbauen. Darüber hinaus werden wir, gemeinsam mit den anderen neuen Geschäftsbereichen der Leag, in der Lage sein, ganzheitliche Energieversorgungslösungen der Zukunft umzusetzen“.

Die Leag Renewables hat eigenen Angaben zufolge mit rund 8 GW an Wind- und Solarprojekten eine der umfangreichsten Erneuerbare-Energien-Projektpipelines in Deutschland aufgebaut. Derzeit befinden sich 1,6 GW an Projekten in Genehmigungsverfahren und elf Projekte mit knapp 500 MW im Bau. Der Großteil der Wind- und PV-Projekte liegt auf ehemaligen Braunkohle-Tagebauflächen der Leag und Mibrag. Auch in Zukunft wird die Leag Renewables Projekte der Mibrag und weiterer Bestandskunden entwickeln und umsetzen. Mit der Integration in die Leag-Gruppe soll aber auch die Umsetzung des Projektes Gigawatt-Factory der Leag unterstützen.

Quelle: EP New Energies | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH