Trinasolar erhält europäische EPD-Zertifizierungen für seine Vertex S+ Modulreihe

Die Aufdach-Solarmodulreihe Vertex S+ hat europäische EPD-Zertifizierungen erhalten. Der Prüfbericht untersucht die Umweltauswirkungen des gesamten Produktlebenszyklus von der Fertigung bis zur Entsorgung.

Trinasolar, Hersteller von Photovoltaik- und Energiespeicherlösungen, hat für seine Aufdach-Solarmodulreihe Vertex S+ die EPD-Zertifizierungen gemäß Environmental Product Declaration (EPD) Norway und EPD International erhalten. Beide Validierungen hat der TÜV Rheinland vorgenommen. Damit ist das gesamte Vertex n-Typ Dual-Glass-Portfolio von Trinasolar nach europäischen EPD-Normen zertifiziert.

Die EPD-Zertifizierung ist ein international anerkannter unabhängiger Prüfbericht gemäß ISO 14025. Mittels einer sorgfältigen Datenanalyse untersucht der Prüfbericht die Umweltauswirkungen des gesamten Produktlebenszyklus von der Fertigung bis zur Entsorgung, einschließlich Rohstoffbeschaffung, Herstellung und Verarbeitung, Transport, Nutzungsdauer und Recycling.

EPD-Zertifizierungen liefern aussagekräftige Zahlen zur Umweltbilanz

Der TÜV Rheinland hat die Module der Vertex S+ Serie von Trinasolar einer eingehendenden Prüfung unterzogen. Mit der Zertifizierung wird nicht nur das Engagement eines Unternehmens im Bereich der Nachhaltigkeit hervorgehoben, sondern Investoren und Aktionäre erhalten auch aussagekräftige Zahlen zur Umweltbilanz, die als Entscheidungsgrundlage dienen.

Vertex S+ ist laut Hersteller die erste Aufdachmodulreihe auf dem Markt, die sich durch eine widerstandfähige und doch leichte Doppelglas-Struktur auszeichnet, kombiniert mit n-Typ i-TOPCon-Zellen für hohe Leistung und geringe Degradation. Doppelglas-Module sind laut Trinasolar besonders zuverlässig und bieten über Jahrzehnte hinweg Schutz bei minimaler Zellbeanspruchung. Die verlängerte Leistungsgarantie von 30 Jahren und die Produktgarantie von bis zu 25 Jahren unterstreichen das Vertrauen von Trinasolar in die Doppelglas-Technologie und die Langlebigkeit der n-Typ-Zellen. Darüber hinaus sollen Vertex-Doppelglas-Module verbesserten Brandschutz bieten. Der Verzicht auf die Rückseitenfolie reduziert außerdem den Einsatz von Kunststoffen, was die Umweltbilanz und die Recyclingfähigkeit des Moduls am Ende seiner Lebensdauer verbessert.

Trinasolar legt Wert auf die Vermeidung von CO 2 -Emissionen. Im Januar 2024 erhielten die Vertex N Module von Trinasolar die ISO 14067-Zertifizierung von UL Solutions für den CO 2 -Fußabdruck sowie die EPD Italy-Zertifizierung. Trinatracker erhielt zudem vor kurzem die „Carbon Footprint“-Zertifizierung von Bureau Veritas für sein Werk im spanischen Viana. Darüber hinaus hat man die Produktionsstätte von Trinasolar in Yiwu im Jahr 2023 als emissionsneutrale Fabrik zertifiziert. Der Standort ist laut Trinasolar der erste Fertigungsbetrieb in der PV-Branche, der von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle den Status „Zero Carbon Factory“ erhalten hat.

Quelle Trinasolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH