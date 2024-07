Isoplus: Vorisoliertes Rohrsystem für Deutschlands größte Solarthermie-Anlage

Für die derzeit bei Leipzig im Bau befindliche Solarthermie-Großanlage liefert Isoplus nicht nur das vorisolierte Rohrsystem, sondern auch ein neuentwickeltes Sonderbauteil, das den exakten Anschluss von Kollektoren ermöglichen soll.

Isoplus, Hersteller von vorgedämmten Rohrsystemen, liefert die Verrohrung für Deutschlands größte Solarthermie-Anlage, die derzeit bei Leipzig entsteht. Dieses Projekt realisiert Ritter XL Solar im Auftrag der Leipziger Stadtwerke. Das Solarheizwerk soll ab dem Jahr 2026 rund 26 GWh Wärme pro Jahr erzeugen und somit einen bedeutenden Beitrag zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung leisten.

In der 65.000 Quadratmeter großen Solarthermie-Anlage in Lausen-Grünau bei Leipzig kommt eine speziell entwickelte technische Lösung von Isoplus zum Einsatz. Dabei handelt es sich um eigens angefertigte Sonderbauteile, die den präzisen Anschluss der Kollektoren ermöglichen sollen. Somit sollen sie nicht nur für maximale Effizienz, sondern auch für hohe Zuverlässigkeit in der gesamten Wärmetransportkette sorgen.

Solarthermie-Sonderbauteile von Isoplus

T-Abzweige: Mit einer Grundrohrlänge von 6 m und einem Abgang zwischen 1,75 und 2,2 m ermöglichen diese Bauteile den exakten oberirdischen Anschluss der Kollektoren und sorgen somit für eine optimale Integration in das Wärmenetz.

Rohrdiffusoren: Extra angefertigte Komponenten dienen zur Optimierung des Leitungssystems, um Dampfschläge zu vermeiden.

Insgesamt werden im Projekt unter- und oberirdisch mehr als 40 Kilometer Rohre verbaut:

40.000 Meter Kunststoffmantelrohr von DN 25/110 bis 300/450, inklusive nordischer Leckageüberwachung

3.000 Stück Formteile von DN 25/110 bis 300/450, inklusive nordischer Leckageüberwachung

10.000 Stück Isojoint x Verbindungsmuffe Da 110-450 mm

„Durch die Zusammenarbeit mit Isoplus könnten wir sicherstellen, dass die Wärme von Deutschlands größter Solarthermie-Anlage effizient und zuverlässig transportiert wird. Die speziell entwickelten Sonderbauteile von Isoplus sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesamtlösung und tragen maßgeblich zur Erreichung unserer Projektziele bei“, sagt Guido Wimmer, Projektleiter bei Ritter XL Solar.

Sascha Hagedorn, zuständiger Gebietsverkaufsleiter bei Isoplus ergänzt. „Jede Verbesserung in der Effizienz unserer Systeme hat einen erheblichen Einfluss. Wenn wir beispielsweise die Effizienz um nur ein halbes Prozent steigern, können wir jährlich zusätzliche 130 MWh Wärme bereitstellen. Solche Einsparungen zeigen, wie wichtig präzise und zuverlässige Verbindungen sind.“

Quelle: Isoplus | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH