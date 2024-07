Normungsroadmap Wasserstofftechnologien vorgelegt

Die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderte Normungsroadmap Wasserstofftechnologien ist ein national abgestimmter, strategischer Fahrplan für die technische Regelsetzung einer Wasserstoffinfrastruktur.

Damit der Aufbau einer Wasserstoff-Wertschöpfungskette gelingt, braucht es Normen und technische Regeln. Hier setzt die Normungsroadmap Wasserstofftechnologien an. Sie stellt erstmalig einen national abgestimmten strategischen Fahrplan für die technische Regelsetzung von Wasserstofftechnologien dar und definiert Leitplanken, um das technische Regelwerk in diesem Bereich aufzubauen und weiterzuentwickeln. Entwickelt habe die Roadmap die sieben Projektpartner DIN, DKE, DVGW, NWB, VDI, VDA und VDMA.

Die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) im Rahmen des Energieforschungsprogramms geförderte Roadmap soll den Weg zu einheitlichen Standards zum Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur aufzeigen, wie es in der Fortschreibung der nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung geplant ist. „Einheitliche Normen und Standards sind eine wichtige Grundlage für die Wasserstoffwirtschaft und den Wirtschaftsstandort Deutschland“, sagt Franziska Brantner, Parlamentarische Staatssekretärin im BMWK. „Die Normungsroadmap Wasserstofftechnologien identifiziert und erarbeitet fehlende Normen. Damit trägt sie wesentlich dazu bei, das effiziente und sichere Zusammenwirken der zahlreichen nationalen und internationalen Akteure sicherzustellen.”

Normungsroadmap Wasserstofftechnologien beschreibt den Status quo

Seit März 2023 haben mehr als 600 Fachleute aus Wirtschaft, Wissenschaft, öffentlicher Hand und Zivilgesellschaft gemeinsam mit den Projektpartnern die Inhalte der Normungsroadmap erarbeitet. Das nun fertige Dokument beschreibt den Status quo entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette und liefert Erkenntnisse zum Auf- und Ausbau der Normung und technischen Regelsetzung in den Themen Erzeugung, Infrastruktur, Anwendung, Qualitätsinfrastruktur sowie Weiterbildung, Zertifizierung und Sicherheit in Form konkreter Handlungsempfehlungen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die technische Regelsetzung beispielsweise in den Bereichen der leitungsgebundenen Infrastruktur, der Industrie sowie bei Straßenverkehrsfahrzeugen schon sehr gut aufgestellt ist. In anderen Bereichen, wie Luft- und Schiffsverkehr, alternative Wasserstofferzeugungsarten, im Offshore-Bereich und auch den Wasserstoffderivaten bestehen hingegen größere Bedarfe beim Aufbau des Regelwerks. Hier gilt es, die identifizierten Lücken schnell und effizient zu schließen oder wo noch notwendig, entsprechende Forschungsarbeiten anzustoßen.

Zudem gibt es im Rahmen der Normungsroadmap Wasserstofftechnologien für priorisierte Umsetzungsprojekte der technischen Regelsetzung basierend auf den Empfehlungen der Gremien der Normungsroadmap finanzielle Unterstützung. So will der Bund die Lücken im technischen Regelwerk schnell schließen und den Markthochlauf vorantreiben. Seit Oktober 2023 hat man bereits 23 Projekte initiiert. Aktuell läuft die dritte Initiierungsrunde, in der 22 weitere Anträge geprüft werden.

Die Normungsroadmap Wasserstofftechnologien ist auf der Website des Projekts unter diesem Link zu finden.

Quelle: VDE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH