Constellation übernimmt Photovoltaik-Installationsbetrieb Sonalis

Die Schweizer Constellation Energy hat nach Solar Wiebe und Solarwerk Deutschland nun mit dem saarländischen Unternehmen Sonalis bereits den dritten Photovoltaik-Installationsbetrieb aufgekauft.

Die Constellation Energy Gruppe hat den saarländischen Photovoltaik-Installationsdienstleister, die Sonalis Gruppe, gekauft. Dieser Schritt soll eine frühzeitige Nachfolgelösung für den regionalen Marktführer ermöglichen und eine nachhaltige Zukunftsperspektive sichern. Die Constellation Energy Gruppe ist eine Buy-and-Build-Plattform des Schweizer Finanzinvestor Constellation, der seit mehreren Jahren im PV-Sektor tätig ist.

Sonalis plant, installiert und wartet Photovoltaik-Anlagen teilweise in Verbindung mit Energiespeichersystemen. Rund 36 Mitarbeitende installierten seit dem Jahr 2009 über 7.000 PV-Anlagen für Privatkunden in Deutschland und dem benachbarten Luxemburg. Somit passt der Installationsbetrieb zur Wachstumsstrategie der Constellation Energy (CE). CE will eine der führenden Anlaufstellen für qualitativ hochwertige PV-Planung und Installation werden. Dazu hat das Unternehmen bereits Solar Wiebe und Solarwerk Deutschland erworben.

„Photovoltaik bleibt in Deutschland ein unverzichtbarer Bestandteil der Strategie zum Ausbau der erneuerbaren Energien“, sagt Florian Weingärtner, Partner der Unternehmensberatung Falkensteg. Florian Weingärtner und Falkensteg-Associate Victor Clausius begleiteten den umfangreichen Verkaufsprozess der deutschen und luxemburgischen Gesellschaften. Die Installationsdienstleistungen seien allerdings aktuell noch immer lokal strukturiert und teilweise fragmentiert. Eine Konsolidierung in diesem Marktsegment helfe sowohl den Handwerksbetrieben als auch den Kunden volatile Schwankungen auszugleichen und Risiken zu minimieren. „Ein besonderer Vorteil von Sonalis ist der Zugang zum Luxemburger Markt, der sich durch kaufkräftige Privatkunden auszeichnet. Diese geografische Diversifikation hat sich als erfolgreiches Geschäftsmodell erwiesen und bietet der Constellation Energy Gruppe zusätzliche Wachstumschancen“, so Weingärtner.

Übernahme durch Constellation Energy bietet Sicherheit und Planbarkeit

Die Sonalis soll weiterhin mit eigener Marke auf dem Markt operieren und auch die Unternehmensführung bleibt unverändert. Die Geschäftsführer Jörg Kohlbauer, Jörg Müller und Thomas Braun sind weiterhin für den Installateur-Spezialisten verantwortlich. „Der Zusammenschluss innerhalb eines Konzernverbundes oder einer Gruppe schafft deutlich mehr Sicherheit und Planbarkeit in dem zyklischen PV-Markt. Zudem verbessern sich die Vertriebs- und Einkaufsmöglichkeiten. Mit Falkensteg haben wir einen M&A-Berater an unserer Seite, der beide Seiten versteht und bei der Auswahl der zahlreichen Investoren alle Interessen berücksichtigt“, sagt Sonalis-Geschäftsführer Kohlbauer. Falkensteg hat in den letzten Jahren eine große Anzahl an Transaktionen im handwerklichen Bereich der erneuerbaren Energien umgesetzt und in diesem Jahr bereits die Verkäufe der GT-Solar und Energetik Solartechnologie Vertrieb an den Energieversorger Eon begleitet.

Die Kombination aus niedrigen Photovoltaik-Modulpreisen, konstanter Nachfrage und fortgesetzter politischer Unterstützung dürfte zu einem weiteren Wachstum des Marktes führen. Die positiven Signale lockten bereits viele neue Markteilnehmer in den Installationsmarkt. „Größere Energieunternehmen und Finanzinvestoren zeigen als Konsolidierungstreiber verstärktes Interesse an der Übernahme kleinerer, spezialisierter Solarinstallationsfirmen. Diese Chance sollten Unternehmer nutzen, denn der zunehmende Wettbewerb, der steigende Preisdruck im Markt oder mögliche regulatorische sowie politische Änderungen könnten es für kleinere Betriebe schwieriger machen, langfristig profitabel zu bleiben“, sagt Weingärtner.

Quelle: Falkensteg | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH