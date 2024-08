Batteriespeicher Ohrdruf: Regelleistung fürs Thüringer Stromnetz

Foto: W Power GmbH Der 10 MW-Batteriespeicher von W Power will in Thüringen Regelleistung anbieten und am Stromhandel teilnehmen.

Die baden-württembergische Wirth-Gruppe hat in Thüringen einen Containerspeicher mit 10 MW Leistung an das Mittelspannungsnetz anschließen lassen. Die Batterie soll Regelleistung liefern und am Stromhandel teilnehmen.

Seit Anfang August ist ein neuer großer Batteriespeicher in Ohrdruf in Thüringen am Thüringer Mittelspannungsnetz. Über das „wirtschaftlich tragfähige Projekt" berichtet Speicherunternehmen W Power, eine Gesellschaft der Wirth-Gruppe. Herzstück des Groß-Batteriespeichers auf der Gemarkung Ohrdruf sei eine vollintegrierte Speicher-Systemlösung als Outdoor-Batteriecontainer. Das spare sowohl Fläche als auch Bauvolumen und daher auch Bauzeit. Der Batteriespeicher Ohrdruf verfügt über eine Leistung von 10,3 Megawatt und sei einer der ersten dieser effizienten Bauart. Der Netzanschluss des Speichers erfolgte unweit eines Umspannwerks der Thüringer Energienetze GmbH. Er ist seitdem in die 20-Kilovolt-Mittelspannungsebene der Thüringer Energienetze GmbH integriert. „Der Batteriespeicher trägt ab sofort dazu bei, Schwankungen im Stromnetz auszugleichen. Er verbessert die Integration der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und steigert die Effizienz des Gesamtenergiesystems", sagt Christian Jochemich, Geschäftsführer der W Power GmbH. „Durch den Einsatz moderner Speichersysteme hat die W Power, gemeinsam mit ihren Schwesterunternehmen und Partnern, mit diesem Batteriespeicherprojekt einen Beitrag zur Sicherstellung einer leistungsfähigen Stromversorgung erbracht", erklärt Andreas Wirth, Geschäftsführer der Wirth Gruppe aus dem baden-württembergischen Waghäusel. Das Projekt wurde mit dem Systempartner Sungrow, lokalen Errichtungspartnern und Unternehmen der Wirth-Gruppe realisiert, unter anderem dem Tiefbauunternehmen TerraSolutions. Der Batteriespeicher in Ohrdruf zeichne sich ferner unter anderem durch seine „Multi-Use Fahrweise" aus. Zu seinen Aufgaben zählen Systemdienstleistungen wie Primärregelleistung und Sekundärregelleistung sowie der Stromhandel. Quelle: W Power | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH

