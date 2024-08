Stadtwerke München bauen 37 MW Freiflächen-Solaranlage

In Zengermoos bei Moosinning wollen die Stadtwerke München (SWM) ihre mit 37 MW bisher größten regionale Solaranlage bauen.

Die neue Freiflächen-Solaranlage der Stadtwerke München soll jahrlich rund 44 GWh Solarstrom liefern und in der zweiten Jahreshälfte 2025 ans Netz gehen.„Im dichtbesiedelten Ballungsraum München ist es nicht leicht, Flächen für Photovoltaikanlagen zu finden. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir uns dieses Projekt von der Projektentwicklungsgesellschaft planwerk7 aus Ismaning sichern konnten“, sagt Karin Thelen, Geschäftsführerin Regionale Energiewende bei den SWM. Der Kaufvertrag für den Solarpark ist laut SWM unterzeichnet, der Bebauungsplan von der Gemeinde veröffentlicht, daher soll der Bau bald starten können.

Laut SWM-Projektleiter Florian Schaetz handelt es sich bei dem Grundstück um eine landwirtschaftlich weniger ertragsreiche Fläche. Dort soll auch ein Rückzugsraum für die Natur entstehen. „Denn zusätzlich zur Entwicklung extensiver Flächen mit hoher Biodiversität unter den Modulen errichten wir zusätzlich auf einer Ausgleichsfläche von 3,6 Hektar eigens ein Biotop für Feldlerchen. Damit entsteht im Umfeld der Anlage ein neuer blüten- und artenreicher Lebensraum für Insekten und Weidetiere.“

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

In München und der Region betreiben die SWM bisher 45 Photovoltaik- und Solarthermieanlagen. Die jüngsten Anlagen entstanden in den vergangenen Jahren am Wasserkraftwerk Uppenborn (Solarserver berichtete), in der Gemeinde Niederhummel und in Ballersdorf bei Neuburg an der Donau. Für den weiteren Ausbau ihrer Ökostrom-Erzeugung suchen die SWM laufend Grundstücke in Bayern und insbesondere im Großraum München.

Quelle: SWM | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH