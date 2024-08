Solarstrahlung in Deutschland im Juli 2024 leicht überdurchschnittlich

Das durchwachsene Sommerwetter in Deutschland liegt in Bezug auf die Solarstrahlung leicht über dem Durchschnitt für die letzten 30 Jahre. Geht man weiter zurück, zeigt sich die Zunahme noch etwas deutlicher.

Der Spitzenwert der solaren Globalstrahlung lag im Juli bei 189 kWh/m2. Besonders viel und stark schien die Sonne im Süden und Osten, zum Beispiel rund um Chemnitz, in Konstanz und südlich der Donau zwischen Passau und Regensburg. Die mittlere Solarstrahlung lag im Juli 2024 in Deutschland bei 172 kWh/m2. Mit wenig Sonne mussten die Menschen im Nordwesten und am Alpenrand auskommen. Das Minimum lag bei 150 kWh/m2. Besonders wenig Sonne schien zum Beispiel im Sauerland und zwischen Rhein und Ruhr. Die regionale Verteilung war also weitgehend typisch.

Im Vergleich des 30-Jahreszeitraums 1991 bis 2020 war die Solarstrahlung im gefühlt verregneten Juli 2024 in Deutschland sogar leicht überdurchschnittlich. Der langjährige Mittelwert für diesen Zeitraum lag bei 164 kWh/m2. Deutlicher unterscheidet sich die Solarstrahlung, wenn man in der 30-Jahresbetrachtung ein Jahrzehnt früher beginnt, also im Zeitraum 1981 bis 2010. Damals lag der Mittelwert der Solarstrahlung bei 161 kWh/m2, also um 11 kWh/m2 niedriger als im Juli 2024.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Einen Überblick über die monatlichen Auswertungen der solaren Globalstrahlung in Deutschland gibt es auf dem Solarserver immer in der Rubrik Service.

Quelle: DWD | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH