Longi veröffentlicht Richtlinie für Menschenrechte in Lieferkette

Der chinesische Solarmodul-Hersteller Longi hat sich eine Richtlinie für Menschenrechte gegegeben. Diese betrifft auch die Zusammenarbeit mit Zulieferfirmen.

Die Richtlinie unterstreiche Longis Anstrengungen für das Umsetzen internationaler Menschenrechtsstandards, wie sie in den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen dargelegt sind. Das Unternehmen schaffe dafür Strukturen und Rahmenbedingungen, heißt es in der Pressemitteilung. Diese sollen Menschenrechte in der gesamten Wertschöpfungskette von Longi schützen. Das beinhalte die Beschaffung der Rohstoffe bis zur Lieferung der Solarprodukte an Kundinnen und Kunden in aller Welt. Die EU hatte im April eine Verordnung gegen Zwangsarbeit in den Lieferkette von Unternehmen beschlossen.

Zulieferer müssen Erklärung für ethische Standards unterschreiben

Zu den Grundsätzen gehöre ein striktes Verbot von Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Diskriminierung. Zudem thematisiere die Richtlinie sichere Arbeitsbedingungen, faire Löhne sowie das Recht auf Versammlungsfreiheit und Tarifverhandlungen

Eine Arbeitsgruppe soll die Umsetzung der globalen Richtlinie auf allen Ebenen des Unternehmens überwachen. Dabei soll sie auch eng mit Lieferanten und Partnern zusammenarbeiten. Auch Kunden seien eingeladen, sich als Stakeholder in die Diskussion einzubringen. „Wir verlangen von unseren Lieferanten, dass sie den CSR-Verhaltenskodex für Lieferanten unterzeichnen und sich strikt daran halten,

und kommunizieren die Menschenrechtsanforderungen von Longi an die vorgelagerten Lieferanten“, heißt es in dem neuen Dokument. Es ist auch die Telefonnummer einer Hotline genannt, bei der man Probleme melden könne.

Schulungen und Sensibilisierungskampagnen sollen die Mitarbeitenden zudem über die Bedeutung der Menschenrechte aufklären. Longie führt zudem Schulungsprogramme und Sensibilisierungskampagnen durch, um Mitarbeiter über die Bedeutung der Menschenrechte aufzuklären. Die Richtlinien für Menschenrechte sollen eine Ergänzung des internen Kodex von Longi und des Kodes für die Lieferanten für Corporate Social Responsibility (CSR) sein.

Quelle: Longi | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH