Sunmaxx PVT und GES: solare Energiegewinnung an Fassaden

Sunmaxx und GES wollen gemeinsam PVT-Module für Fassaden anbieten. Die Einheiten sollen die Wärme- und Stromerzeugung übernehmen.

Die Sunmaxx PVT GmbH und die GES Gebäude- und Energiesysteme GmbH wollen künftig Fassadenflächen zur Wärme- und Stromgewinnung nutzbar zu machen. Entsprechend haben sie laut einer Pressemitteilung die Kooperation ausgebaut.

Die Nachfrage nach photovoltaisch-thermischen Modulen für Fassadensysteme steige rasant. Doch aufgrund der steilen Anbringung stellten sie eine besondere Herausforderung dar. Bislang gab es hier keine Lösung. Denn PVT-Module sind, anders als herkömmliche PV-Module, auf der Rückseite mit einem Wärmetauscher ausgestattet. Daher ist zur Installation eine spezielle Unterkonstruktion inkl. Verrohrung erforderlich. Genau hier setzten Sunmaxx und GES Gebäude- und Energiesysteme GmbH nun an.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Bei der GES Gebäude- und Energiesysteme GmbH handelt es sich um einen Solarmodul-Produzenten am europäischen Markt. Das Unternehmen mit Sitz in Korbußen bei Gera ist im Bereich der Integration von Solarmodulen in Fassaden und Dächer von Gebäuden aktiv. Der Einsatz reicht vom Neubau bis hin zu denkmalgeschützten Bauten und kulturhistorischen Bauwerken.

„Hohes Potenzial für Strom- und Wärmeerzeugung von Fassaden“

„Mit Sunmaxx als Kooperationspartner dringen wir in einen neuen Markt vor. Wir sehen in dem PVT-System mit kombinierter Strom- und Wärmeerzeugung im Anwendungsbereich Fassade ein hohes Potenzial.” So äußerten sich die beiden GES-Geschäftsführer Joachim Höhne und Hans-Uwe Florstedt in einem gemeinsamen Statement.

Die Entwicklung und spätere Belieferung dieser „Fassaden-PVT-Module“ durch die GES – GmbH ermöglicht es Sunmaxx, das Produktportfolio zu erweitern und einen zusätzlichen Kundenstamm aufzubauen. Gleichzeitig stellt die Zusammenarbeit der thüringischen bzw. sächsischen Unternehmen eine Chance für den Solar- und Wirtschaftsstandort Ostdeutschland dar.

Dr. Wilhelm Stein, Geschäftsführer von Sunmaxx, stellt fest: „Dank der langjährigen Erfahrung von GES im Bereich der gebäudeintegrierten Photovoltaik (BIPV) können wir die Marktlücke für PVT im Fassadensegment schließen.“

Quelle: Sunmaxx PVT| www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH