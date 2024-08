GS Yuasa hat einen 5-MWh-Energiespeicher für die Raumfahrt geliefert. Er kommt an Bord des Northrop Grumman Raumschiffs Cygnus zum Einsatz.

Der japanische Batteriehersteller GS Yuasa fertigt Lithium-Ionen-Zellen für die Raumfahrt, die in Trägerraketen, Satelliten oder Raumstation zum Einsatz kommen. Ein Beispiel für die Nutzung von einem Energiespeicher für die Raumfahrt ist die Trägerrakete H3. Entwickelt von Mitsubishi Heavy Industries und der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) soll die H3-Rakete, als Trägerrakete der nächsten Generation, einen effizienteren und zuverlässigeren Zugang zum Weltraum ermöglichen. Ein weiteres Beispiel ist der Satellit DAICHI-4. Er soll einen wesentlichen Beitrag zum weltweiten Umweltmonitoring lieferen. Denn der Satellit ist mit modernsten, radarbasierten Beobachtungstechnologien ausgestattet und wird zur Überwachung von Katastrophengebieten, Wäldern und Meeren eingesetzt.

Zudem befindet sich seit März dieses Jahres ein 5,0 Megawattstunden fassender Lithium-Ionen-Energiespeicher an Bord des Northrop Grumman Raumschiffs Cygnus NG-20. Das Projekt wurde im Rahmen eines Commercial Resupply Service-2-Vertrags der NASA realisiert. Mit dieser Menge an Energie sollen die Lithium-Ionen-Zellen LSE190 von GS Yuasa, die in das Stromversorgungssystem des Raumfahrzeugs integriert sind, einen neuen Maßstab für die Energiespeicherung im Weltraum setzen.

„Diese Meilensteine sind ein Beweis für die Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit der Lithium-Ionen-Batterien“, sagt Mike Taylor, Produktmanager bei GS Yuasa Battery Europe Ltd. „Seit über 30 Jahren sind unsere Raumfahrtzellen ein Synonym für Exzellenz und haben über 250 Raumfahrtmissionen ohne einen einzigen Zellenausfall unterstützt.“ Diese Zuverlässigkeit spiegele sich in industriellen Anwendungen auf der Erde wider, wo die ventilgeregelten Bleisäure (VRLA)- und Lithium-Ionen-Batterien kritische Systeme mit den gleichen hohen Standards versorgen.

Bereits seit den 1970er Jahren, als Japan begann Raumfahrtprojekte zu intensivieren, positionierte sich GS Yuasa Technology in der Entwicklung von Batterien für Raumfahrtanwendungen. Mit der Lieferung von Silberoxidbatterien, Thermalbatterien und Lithium-Ionen-Batterien für Japans Feststoff- und Flüssigtreibstoffraketen sowie für im In- und Ausland gefertigte Satelliten hat das Unternehmen seitdem zu zahlreichen Raumfahrtprojekten beigetragen und will auch künftig Energiespeicher für die Raumfahrt herstellen.

Quelle: GS Yuasa | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH