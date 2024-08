SAX Power: PV-Speicher nutzt dynamische Stromtarife

Der SAX Power PV-Speicher kommuniziert mit dem Stromzähler und liefert bis zu 4.600 Watt ins Hausnetz. Ab 2025 soll er über dynamische Tarife günstigen Strom automatisch dazukaufen können.

Herkömmliche Speicher für Balkonkraftwerke können höchstens eine Nennleistung von 800 Watt ins Hausnetz einspeisen. Der PV-Speicher von SAX Power hängt jedoch im Hausnetz und stellt je nach Installation zwischen 3,7 und 4,6 kW zur Verfügung. Somit kann er auch starke Verbraucher wie Mikrowelle, Fön oder Ofen mit Strom versorgen. Zudem kommuniziert der SAX Power in Echtzeit per Kabel, Funk oder Powerline über einen Smartmeter mit dem Stromzähler und misst den aktuellen Verbrauch, um dem Hausnetz jeweils die richtige Strommenge zur Verfügung zu stellen. So sollen Nutzer:innen möglichst keinen Solarstrom an das öffentliche Stromnetz verschenken. Ab 2025 kauft der PV-Speicher von SAX Power über dynamische Tarife günstigen Strom automatisch dazu. An sonnigen Tagen kann ein leistungsstarkes Balkonkraftwerk laut Hersteller täglich zwischen 4 und 8 kWh produzieren, die der 5,8 kWh fassende PV-Speicher des Unternehmens aufnehmen kann. Nachts, im Winter oder an regnerischen Tagen nutzt der Speicher dann die günstigen Stromtarife.

Bei der Premium-Plug-In-Installation kann man den SAX-Stromspeicher über eine Steckdose an das Heimnetz anschließen. Dazu muss man eine normale Steckdose in eine gesicherte „Wieland-Steckdose“ umwandeln. Der Speicher lässt sich dadurch überall dort in der Wohnung oder im Haus anbringen, wo bereits eine Steckdose vorhanden ist. Der SAX-Speicher soll nahezu lautlos sein und enthält kobaltfreie Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Darüber hinaus sorgt die spezielle SAX-Schaltung für Sicherheit durch individuelle Überwachung und Schaltung der Batteriezellen. Dies ermöglicht die vollständige Abschaltung und Trennung der Zellen innerhalb von 0,0002 Sekunden. Dadurch ist laut Hersteller eine Brand- und Explosionsgefahr praktisch ausgeschlossen. Nach dem Abschalten befindet sich das komplette System unterhalb der Sicherheitsspannung – das soll bei Wartungsarbeiten jedes Risiko für den Installateur und auch den Kunden ausschließen.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

PV-Speicher von SAX Power wandelt Gleichspannung direkt in Wechselspannung um

Zudem verbraucht der SAX Speicher im Stand-by-Betrieb unter 4 Watt. Mit einem Wirkungsgrad von 99 % für die Umrichtung hat das SAX-Heimspeichersystem einen sehr geringen Verlust und es entsteht so gut wie keine Wärme. Das Herzstück der SAX-Technologie bildet die Steuerung der Batteriezellen, die Gleichspannung direkt in Wechselspannung umwandelt. Damit entfällt laut Hersteller die Installation eines Hybrid-Wechselrichters, der bei allen bisherigen Heimspeichern zwischen Batterie und Hausstromnetz notwendig ist. Dabei wird die benötigte Haushalt-Wechselspannung durch Akkumulation der Zellspannungen in einer Sinusform verwirklicht, weshalb ein Inverter überflüssig ist. Durch die SAX-Schaltung können die Zellen unabhängig voneinander arbeiten und den Ladungszustand innerhalb eines Speichers oder bei einer nachträglichen Erweiterung ausgleichen. Die Ladungsungleichheit zählt laut Hersteller zu den häufigsten Fehlerursachen der Batteriespeicher und führt bei den herkömmlichen Heimspeichern zu einer verkürzten Lebensdauer.

Quelle: SAX Power | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH