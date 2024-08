DB Schenker: Schwertransport von Rotorblättern für Windkraftanlagen nach Indien

DB Schenker transportiert für Envision Energy 240 Rotorblätter für Windkraftanlagen von China nach Indien. Die einzelnen Rotorblätter sind 76,8 Meter lang und haben ein Gewicht von mehr als 19 Tonnen.

Die Projektlogistiker von DB Schenker führen derzeit einen Schwertransport von Rotorblättern nach Indien aus, um Indien beim Aufbau einer stabilen und nachhaltigen Energieversorgung zu unterstützen. Für Envision Energy, Indiens größten Windturbinenlieferanten, transportiert das Unternehmen insgesamt 240 Rotorblätter von einem Werk im chinesischen Sheyang zum indischen Hafen von Kandla. Die Rotorblätter sind für Windparks in Indien bestimmt. „Wir sind stolz darauf, Indien bei der Umstellung von fossilen Brennstoffen auf grüne Alternativen zu unterstützen“, sagt Thorsten Meincke, Vorstand für Luft- und Seefracht bei DB Schenker. „Indien entwickelt sich rasant, und dieses Wirtschaftswachstum erfordert Energie. Die Bereitstellung von 80 Windturbinen fördert den Aufbau einer stabilen und nachhaltigen Energieversorgung.“

Das Team von DB Schenker Global Projects & Industry Solutions ist verantwortlich für den Transport der Rotorblätter vom Produktionswerk zur Schiffsanlegestelle, die Exportabfertigung, die Be- und Entladung sowie die Seefracht der 240 Rotorblätter, um einen reibungslosen Ablauf des Projektes zu gewährleisten. „Unsere Teams in China und Indien arbeiten Hand in Hand und erfüllen diesen Auftrag mit höchster Effizienz und Zuverlässigkeit“, sagt Daniel Wieland, Senior Vice President Global Projects & Industry Solutions bei DB Schenker.

Der Schwertransport von Rotorblättern findet zwischen Mai und Dezember 2024 von der Produktionsstätte Sheyang in China zum Hafen Kandla in Indien statt. Das Gesamtvolumen des Projekts beträgt fast 274.000 Kubikmeter und 4.600 Tonnen Gewicht. Dabei ist ein einzelnes Blatt 76,8 Meter lang und wiegt knapp 19,3 Tonnen. Die Spannweite einer Windturbine ist mit 153,6 Metern größer als die Freiheitsstatue von New York.

Quelle: Deutsche Bahn AG | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH