Neues mobiles DIY-Balkonkraftwerk von Jackery

Auf der Messe IFA zeigt Jackery besonders kleine und leichte LiFePO4-Powerstationen sowie ein neues mobiles DIY-Balkonkraftwerk.

Jackery, Spezialist für tragbare Speicher und Photovoltaik-Anlagen, stellt neue Produkte auf der Messe IFA in Berlin vor. Darunter befindet sich das Jackery Navi 2000, bei dem es sich um ein mobiles, wetterfestes DIY- Balkonkraftwerk mit integriertem Wechselrichter für den Balkon, Zaun oder das Tiny-House handelt. Als kaskadierbare LiFePO 4 -Powerstation im Aluminium-Gehäuse können Nutzer:innen sie im Set mit den optional erhältlichen flexiblen Solarpanels von Jackery auch mit ins Ferienhaus nehmen. Oder das mobile DIY-Balkonkraftwerk versorgt Verbraucher unterwegs über eine Schuko-Steckdose. Die maximale Solarladeleistung beträgt 1.600 Watt. Zudem eignet sie sich Powerstation dank der Kompatibilität zu gängigen MC4-Solarmodulen als Speicherlösung für bestehende Systeme.

Außerdem ist die IFA in Berlin die erste Messe in Europa, auf der Jackery seine neuen LiFePO4-Powerstationen E1000 v2 ausstellt. Die Neuauflage der Explorer-Modelle soll über ein verringertes Gewicht und eine kompakte Größe verfügen. Laut Jackery ist die E1000 v2 eine der kleinsten und leichtesten LiFePO4-Powerstationen ihrer Klasse. 10,8 kg bringt der Speicher mit 1.070 Wh Kapazität und 1.500 Watt auf die Waage und misst 327 x 224 x 247 mm. Platzsparend und leicht kommt auch die Neuauflage E240 v2 als Powerstation für den Rucksack daher. Das 300-Watt-Modell misst 231 x 153 x 169 mm bei 3,6 kg Gewicht und einer Kapazität von 256 Wh.

Beide Modelle sind mit der integrierten KI-gestützten ChargeShield 2.0 Technologie ausgestattet, die für Sicherheit und maximalen Batterieschutz der verbauten LiFePO4-Akkus sorgen soll. Muss es einmal schnell gehen, bieten beide Varianten einen Schnelllademodus. Der E240 v2 lädt in nur einer Stunde und 20 Minuten auf 80 %. Beim E1000 v2 füllt sich der Akku im Notfall-Schnelllademodus per App-Klick in nur einer Stunde komplett.

Jackery ist auf der IFA vom 6. bis zum 10. September in Halle 2.2 mit dem Stand 209 vertreten.

Quelle: Jackery | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH