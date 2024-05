Jackery: Faltbares Mini-PV-Modul zum Laden von Smartphones

Mit dem faltbaren Mini-PV-Modul Solarsaga 40 W Mini von Jackery können Nutzer:innen unterwegs ihre elektrischen Kleingeräte aufladen.

Mit dem SG 300 Plus hat Jackery bereits einen Solargenerator für den Rucksack im Portfolio. Nun bietet der Anbieter für mobile Stromlösungen sein Mini-PV-Modul Solarsaga 40 W Mini auch separat an. Das mitgelieferte multifunktionale Ladekabel ermöglicht das direkte Laden von Smartphone & Co beim Radfahren, Angeln, Camping oder Wandern. Zudem können Nutzer:innen das faltbare Mini-PV-Modul mit der kleinste Powerstation aus dem Hause Jackery, der Explorer 100 Plus, kombinieren.

Mit 1,2 kg Gewicht misst das Photovoltaik-Pad im gefalteten Zustand 25 x 30 cm und ist damit nicht nur leichter als beispielsweise ein MacBook. Es soll formstabil im Dreifach-Klapp-Design sein und in wenigen Sekunden im Rucksack verstaubar sein. Alternativ lässt sich das kleine Photovoltaik-Modul dank eingearbeiteter Ösen und zwei mitgelieferter Karabiner auch einfach beim Wandern daran hängen und wandelt dann unterwegs auf einer Fläche von 97 x 30 cm Sonnenstrahlen in Strom um. Das Dabei weisen die auf. Das Mini-PV-Modul soll eine Leistung von 40 Watt erbringen, die monokristallinen Solarzellen sollen einen Wirkungsgrad von 23 % erreichen. Das multifunktionale Ladekabel mit DC8020-Ausgang, USB-A- und USB-Type-C-Port kann bis zu drei mobile Geräte gleichzeitig mit Energie versorgen.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Das Jackery Solarsaga 40 W Mini ist nach IP68 vor Wasser geschützt. Es hat als TÜV Süd-zertifiziertes PV-Produkt (IEC TS 63163) acht verifizierte IEC-Tests durchlaufen, die dem Mini-PV-Modul laut Hersteller sowohl eine hohe Qualität als auch eine extreme Temperaturbeständigkeit bescheinigen.

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 139 Euro. Das Jackery Solarsaga 40 W Mini hat eine Garantie von 3 Jahren, die der Hersteller um 2 Jahre verlängert, wenn man eine Registrierung im Jackery Online-Shop vorgenommen hat.

Quelle: Jackery | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH