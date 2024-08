Stadtwerke Stuttgart installieren Photovoltaik-Anlage auf Quartiersdach

Die Stadtwerke Stuttgart installieren derzeit eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Quartiersprojekts Stuttgarter Höfe der Bülow AG. Damit wollen die Stadtwerke einen Beitrag leisten, damit die Landeshauptstadt bis 2035 klimaneutral wird.

Mit vereinter Kraft befestigen die Installateure Solarmodul um Solarmodul auf dem Dach des neuen Gebäudekomplexes Q9 im Neckarpark in Bad Cannstatt. Die Stadtwerke Stuttgart (SWS) haben die beiden Dachflächen des neuen Quartiersprojekts Stuttgarter Höfe der Bülow AG gemietet, um darauf eine Photovoltaik-Anlage zu installieren und so das Sonnenlicht zur Stromerzeugung nutzen zu können. Knapp 600 Solarmodule mit insgesamt 228 Kilowatt Leistung produzieren dort zukünftig grünen Strom, der direkt ins Stuttgarter Netz fließt. Im Detail verfügt die PV-Anlage auf Dach A über eine Leistung von 99 Kilowatt und die PV-Anlage auf Dach B über eine Leistung von 129 Kilowatt. Dadurch können jährlich circa 110 Tonnen CO 2 eingespart werden. Sind alle PV-Module installiert, können die Anlagen voraussichtlich im vierten Quartal 2024 in Betrieb gehen.

Die Stadtwerke Stuttgart wollen einen relevanten Beitrag leisten, damit die Landeshauptstadt bis 2035 klimaneutral ist. Deshalb sind sie an jeder Fläche interessiert, die sich für die Nutzung erneuerbarer Energien eignet. Insbesondere an Dachflächen in Stuttgart für den Ausbau der Sonnenenergie. Jedes realisierte Photovoltaik-Projekt ist laut der Stadtwerke Stuttgart ein wichtiger Baustein für eine emissionsfreie Stromversorgung. Bereits heute erzeugt der lokale Energieversorger mit der Kraft der Sonne mehr als 9 Gigawattstunden Ökostrom pro Jahr und vermeidet damit jährlich mehr als 3800 Tonnen CO 2 .

Auch Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden tragen zu Klimaneutralität der Kommunen bei. Viessmann hat kürzlich analysiert, welche Städte hier eine Vorbildfunktion einnehmen.

Quelle: Stadtwerke Stuttgart | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH